Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap menacé par un problème de canalisation

Un problème d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie a sérieusement endommagé une partie des jardins du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, a déclaré jeudi la porte-parole des lieux.

C'est qu'une canalisation municipale usée passe directement en dessous de l'îlot central d'un étang des jardins du sanctuaire, l'endommageant chaque jour un peu plus.

La porte-parole du sanctuaire, Christine Boisvert, estime que le tuyau est probablement fissuré, causant ainsi une infiltration d'eau autour du tuyau. Puisque l'eau n'entre plus dans la canalisation, il est possible qu'elle soit retenue dans le sol, ce qui risque de provoquer un glissement de terrain, craint la porte-parole.

De plus, une partie de l'ouvrage de maçonnerie ceinturant l'îlot se retrouve suspendu dans le vide à cause des dommages causés à la structure.

«On sait qu'au centre de l'île, il y a un affaissement. On voit très bien que c'est croche et que tout est miné dans une certaine partie aussi», a fait remarquer Mme Boisvert.

«C'est sûr que les conséquences peuvent être lourdes, mais on sait que [les réparations] vont être faites cette année. Il va au moins y avoir une fin à tout ça», a-t-elle ajouté.

Parce qu'il s'agit de travaux complexes et coûteux, la Ville ne prévoyait remplacer la conduite qu'en 2023. Toutefois, comme la situation se détériore à vue d'œil, une intervention provisoire sera effectuée d'ici l'automne.

«Ce n'est pas simple, évidemment. Ça demande de dévier l'eau et de stabiliser la structure. On veut préserver le monument et la maçonnerie historiques qu'il y a à cet emplacement», a expliqué Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la ville de Trois-Rivières.

Un système censé couper l'arrivée de l'eau dans l'étang pourrait être mis en place. Selon la ville, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, sacré patrimoine religieux, sera assurément remis en état.