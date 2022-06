Les Canadiens embauchent Marie-Philip Poulin

Le Canadien de Montréal a embauché mardi la hockeyeuse Marie-Philip Poulin à titre de consultante au développement des joueurs.

La femme de 31 ans occupera ce poste à temps partiel, tout en poursuivant sa carrière sur la patinoire. Poulin sera notamment appelée à travailler sur la glace et durant les séances vidéo avec les joueurs afin de peaufiner leurs aptitudes individuelles et collectives, en collaboration avec et le directeur du développement des joueurs, Rob Ramage, et le directeur du développement hockey Adam Nicholas.

Sans surprise, l’équipe a exprimé sa joie de compter désormais sur une athlète bien en vue au Québec qui s’est distinguée maintes fois sur la scène internationale.

«C'est un privilège de compter dans nos rangs une personne aussi compétente que Marie-Philip Poulin. Elle est la meilleure dans son domaine et ses accomplissements contribuent à bâtir une culture gagnante avec le Canadien, a déclaré dans un communiqué le propriétaire du club, Geoff Molson. Son arrivée est un pas de plus vers la diversité que nous désirons implanter au sein de l'organisation.»

«Nous sommes ravis de l'ajout de Marie-Philip Poulin à notre service du développement hockey, a pour sa part affirmé le directeur général Kent Hughes. Marie-Philip est l'une des meilleures joueuses de la planète et elle a gagné au plus haut niveau, ce qui s'avérera très bénéfique pour nos joueurs. Ses connaissances, son leadership et sa vision du hockey font du Canadien une meilleure organisation.»

Poulin connaît une carrière qualifiée de «grandiose» par le Canadien en tant que joueuse. Elle a remporté 15 médailles en compétitions internationales, incluant quatre au niveau olympique, où elle est devenue la première joueuse de hockey, tous genres confondus, à marquer dans quatre matchs de finale. Avec les Terriers de l'université de Boston sur le circuit universitaire américain de 2011 à 2015, elle a inscrit 81 buts et 181 points. Elle est également devenue la première joueuse de l'histoire des Terriers à être nommée finaliste au trophée Patty-Kazmaier, remis annuellement à la meilleure joueuse de la saison en division I de la NCAA au hockey féminin.

La native de Beauceville a joué pour les Stars de Montréal dans la LCHF de 2007 à 2009 avant sa carrière collégiale. Elle est retournée dans ce circuit avec les Canadiennes de Montréal de 2015 à 2019, remportant la Coupe Clarkson, deux fois en plus d'être nommée joueuse la plus utile de la ligue à trois occasions.

Poulin discutera avec les journalistes vers 16 h.