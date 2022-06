Les entreprises doivent prendre des mesures pour contrer les vols d’essence

C’était à prévoir, les vols d’essence semblent se multiplier avec l’explosion des prix à la pompe. Lundi après-midi, le litre a grimpé à 2,26$ dans la région de Rivière-du-Loup. Certaines stations-service sont en mode solution, pour éviter d’écoper.

Les propriétaires du Dépanneur Voisin à Saint-Antonin ont décidé de rendre obligatoire le prépaiement. Les automobilistes devront payer avant de faire le plein, que ce soit à l’intérieur ou à la pompe.

« Les montants sont encore plus gros, ça fait plus mal. Sincèrement, on n’a plus de temps à perdre avec ça parce qu’on manque de main-d’œuvre », explique la copropriétaire, Sonia Simard.

Le manque de personnel exacerbe le problème. Les employés en ont plein les bras et ne sont plus en mesure de surveiller constamment les clients, et de faire le suivi des nombreux vols.

« Allez faire des recherches dans les caméras, remplir le rapport de police, rencontrer le policier, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, on ne fait pas nos autres tâches. Je suis contente, ça va nous faire ça de moins à gérer », témoigne une caissière, Jenny Caron.

Des voleurs habiles

« C’est pratiquement impossible de tout surveiller. Il y a des gens qui sont vraiment habiles là-dedans. Ils viennent, quand il y a une surcharge de travail, pour être certain de partir sans payer », explique Sonia Simard.

Et les malfaiteurs ont plus d’un tour dans leur sac, pour éviter de se faire prendre.

« Même quand la Sûreté collabore avec nous, on n’est pas capable de récupérer la plupart des montants », poursuit-elle.