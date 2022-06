Pénurie de main-d’œuvre: la collaboration entre entreprises devient essentielle

Devant la pénurie de main-d’œuvre, la supercollaboration devient essentielle pour les entreprises du secteur aérospatial, a révélé une étude publiée mardi.

Selon l’enquête «Focus Québec 2025» menée par la firme KPMG, près de 62 % des entreprises du secteur aérospatial ont collaboré avec d’autres entreprises pour relever les défis liés à «la main-d’œuvre, l’approvisionnement, le transport, la distribution, la technologie, et plus encore».

«Il est important de s’appuyer sur nos forces en matière de recherche et d’innovation, ainsi que d’encourager nos entrepreneurs à collaborer et à échanger, pour se démarquer sur les marchés nationaux et internationaux», a ainsi déclaré le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

La pénurie de main-d’œuvre étant un problème important dans tous les secteurs de l’économie, les entreprises en aérospatiale n’y échappent pas, alors que 86 % d’entre elles considèrent que c’est un obstacle important à rapatrier leurs opérations localement.

On constate aussi que les entreprises favorisent de plus en plus des stratégies de développement durable et des chaines d’approvisionnement solides qui permettent d’assurer leur croissance et leur prospérité.

«Focus Québec 2025 démontre à quel point les entrepreneurs du Québec sont prêts à voir grand, tant du point de vue organisationnel qu’opérationnel. Les entreprises du Québec, peu importe leur taille, sont indispensables à la croissance de la province et il nous paraît essentiel de les soutenir face à ces enjeux primordiaux», a mentionné Benoit Lacoste Bienvenu, associé directeur régional chez KPMG au Québec.

Le coup de sonde a été effectué du 29 septembre au 1er novembre 2021 auprès de 767 entreprises québécoises de tailles et de secteurs variés.