Plus de 14 M$ pour les services sociaux autochtones

Québec injectera 14,1 millions de dollars pour financer la mise en place de Maisons de la famille autochtones et organismes qui viennent en aide aux enfants et familles des communautés.

Cette enveloppe financière, dévoilée lors d’une conférence de presse tenue à Odanak, se veut une réponse aux rapports déposés lors de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Dans tous les cas, le gouvernement était pointé du doigt pour son manque de financement envers les services sociaux.

Avec cette enveloppe budgétaire, les organismes admissibles qui en feront la demande recevront entre 170 et 185 000$ annuellement, et ce, pendant cinq ans. Odanak et Wôlinak présenteront des projets. Ces sommes permettront de «développer, consolider ou étendre certaines initiatives», a confié la directrice des services sociaux du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, Julie Cleary.

Elle a aussi ajouté que les besoins sont axés vers la culture. «Le défi est d'intégrer cette dernière aux services offerts. Dans nos interventions, on a ajouté une intervenante culturelle qui vient travailler avec l'intervenant. L'argent pourrait permettre de bonifier l'offre et d’élargir notre réseau pour desservir des familles hors communauté», a-t-elle confié.

La directrice des services sociaux a toutefois précisé qu’aucune décision n’a été prise quant au projet qui sera présenté pour la demande de financement. «Il faudra consulter, des projets, ce n’est pas ça qui manque», a déclaré Mme Cleary.

Les informations relatives à cet appel de projets seront rendues disponibles au cours des prochaines semaines.