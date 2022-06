Plusieurs nouveautés et des retours pour la plateforme Vrai

Trois nouvelles séries vont s’ajouter à l’offre de Vrai d’ici la fin de l’année, dont «Et maintenant?», qui va débarquer sur la plateforme de Vidéotron en août prochain.

Produit par Avanti-Toast et réalisé par Martin Paquette, ce documentaire va aborder la trajectoire émotionnelle de cinq victimes d’agressions sexuelles qui tentent de recoller les morceaux et de prendre du mieux. On explique dans un communiqué que la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin va se mettre en mode écoute et bienveillance en recueillant les propos de Caroline, Marie, Paul, Stéphane et Valérie à propos de leur parcours respectif.

«Ce documentaire cherche à faire œuvre utile en donnant la parole aux victimes pour briser le tabou et donner de l’espoir ainsi qu’en offrant les outils nécessaires pour entendre et soutenir ces dernières», a-t-on expliqué.

Plus tard cet automne, Vrai va s’enrichir des contenus de la série «La fièvre du ballroom». L’unique Jean-Marc Généreux de «Révolution» va convier le public à mieux connaître la danse sportive, univers compétitif l'ayant révélé lui et sa conjointe France Mousseau. Trois couples seront en vedette dans cette série de six épisodes. Le tout est produit par Fair-Play et réalisé par Christian Lalumière.

«Les pros du pick-up», autre série attendue cet automne, va inviter les curieux dans un atelier de réparation de camionnettes, dont certaines sont de grande taille. Trio Orange et le réalisateur Francis Darche ont mandaté Hugo Girard pour partager l’amour d’employés pour les «pick-up» modifiés.

Cinq nouveautés pour 2023

L’année 2023 ne sera pas en reste avec cinq nouveaux projets qui vont enrichir Vrai, dont la docuréalité «Avec pas de plan!». Celle-ci va suivre le couple Émilie Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge dans son projet de construction d’une minimaison respectant la nature.

Parmi les autres nouveautés de l’an prochain, on va s’intéresser sous un autre jour à l’animatrice de «Ça finit bien la semaine», Julie Bélanger. Stefano Faita va également prendre d’assaut Vrai, de même que Fabien Cloutier qui va aller à la rencontre de personnes dont le quotidien intrigue. Pour sa part, Paul Houde va parcourir les États-Unis en autocaravane à la recherche de lieux ordinaires qui ont été le théâtre d’événements marquants.

Des retours

Par ailleurs, les séries suivantes seront de retour pour une deuxième saison: Sarah-Jeanne Labrosse reviendra avec «Espaces», Patrick Groulx plongera à nouveau «Dans ma tête» alors que Marie-Ève Janvier et Joël Legendre reprendront la barre de la compétition culinaire «Le meilleur pâtissier du Québec».

Enfin, les nouveaux épisodes des «Grands Bien-cuits ComediHa! seront consacrés à Michel Barrette, Normand Brathwaite, Cathy Gauthier et Martin Matte.