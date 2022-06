Poussières noires dans Lotbinière: les résultats de l'analyse du ministère dévoilés

Le ministère de l'Environnement a dévoilé lundi les résultats de son analyse sur les sources de la poussière noire dans Lotbinière. Plus d'une centaine de citoyens étaient présents à l'assemblée, qui s'est tenue à Laurier-Station.

«Il y a plusieurs sources de poussières, mais l'entreprise Produits Minéra y contribue assurément», souligne Marie-Josée Poulin, directrice générale du contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches au ministère de l'Environnement.

Cette substance inquiète des citoyens de Laurier-Station et de Saint-Flavien depuis plusieurs années, puisqu'elle s'amasse sur leurs maisons, patios et voitures. «Quand on passe la main sur l'auto, la guenille devient noire», affirme Roger Lacasse, résident de Laurier-Station.

Plusieurs n'étaient pas rassurés après la rencontre et considèrent ne pas avoir obtenu toutes les réponses à leurs questions.

«Je pense qu'il faut donner la chance au coureur, tant à l'entreprise qu'au ministère», tempère un autre citoyen, qui a assité à l'assemblée.

Le ministère a effectué une cinquantaine de visites et a remis 16 avis de non-conformité en plus de 12 000 $ d'amendes à l'entreprise Produits Minéra.

Pour limiter l’émission de poussière, Produits Minéra devra se soumettre à des conditions telles que réduire la taille de ses amas de résidus et recouvrir les aires de circulation de façon étanche.

L'entreprise conteste ces conditions imposées par le ministère de l’Environnement devant le tribunal administratif du Québec, mais le gouvernement promet de faire une surveillance serrée de l'entreprise.