Producteur d’alcool québécois: le gouvernement veut alléger certains règlements

Le gouvernement a présenté mardi un projet de loi qui prévoit des allègements réglementaires pour aider les producteurs d’alcool locaux, qui peinent à garder la tête hors de l’eau comme le rapportait récemment le Journal.

Abolition du permis de livraison, réduction de la fréquence de la production de rapports, assouplissements par rapport à la dégustation de boissons alcooliques et au marquage de leur contenant figurent parmi les allègements proposés dans le projet de loi 44.

«On a une volonté de prévoir davantage d’opérations qui pourraient être sous-traitées. Par exemple, un vigneron, actuellement, ne peut confier sa livraison à un tiers [...]. C’est le genre d’anachronisme qu’on souhaiterait abolir pour permettre aux producteurs d’être plus productifs», a déclaré l’adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Youri Chassin, en point de presse.

«En réduisant la paperasse, on permet aux entreprises de sauver du temps et de l’énergie», a fait valoir la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours.

Rappelons que le gouvernement avait adopté, en décembre dernier, des allègements réglementaires de ce type, dont la levée de la restriction quantitative concernant le transport des boissons alcoolisées, dans le but d’améliorer la compétitivité des entreprises québécoises actives dans ce domaine.

Malgré le cri du cœur de l’Union des microdistilleries du Québec, qui se plaignait d’avoir à verser une majoration de plus de 50 % du prix de vente de la bouteille à la SAQ, et ce même si celle-ci est vendue sur le lieu de fabrication, le projet de loi 44 ne contient rien à cet effet.

D’autres allègements

Outre les modifications aux règles relatives aux boissons alcooliques, le projet de loi 44 propose plusieurs allègements dans les secteurs des mines, des forêts, de la construction et de l’immobilier, ainsi que dans le domaine municipal et en ce qui a trait aux heures et aux jours d’ouverture des commerces.

Les mesures prévues par ce projet de loi engendreraient des économies de 5 millions $ pour les entreprises des secteurs touchés, dès la première année. Son adoption leur permettrait aussi des économies récurrentes de 7 millions $ à compter de la deuxième année, a expliqué Youri Chassin.

Dépôt tardif

Déposé à trois jours de la fin de la session parlementaire, ce projet de loi ne pourra pas être adopté ce printemps, faute de temps. Toutefois, ce n’est rien de perdu, a assuré la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours. «Le 4 octobre, si on est réélu, on s’engage à rappeler ce projet de loi. Tout le long travail administratif et réglementaire a été fait», a-t-elle dit.

Le gouvernement de la CAQ s’est engagé à déposer un projet de loi visant des allègements réglementaires a chaque année, a aussi rappelé Mme Lecours, pour justifier le dépôt tardif du projet de loi 44.