Sherbrooke: une centaine de ménages relocalisés en juillet, selon la tendance

Une vingtaine de ménages cherchait toujours un nouveau toit, jeudi, à Sherbrooke, à quelques semaines du 1er juillet.

L'an dernier, 45 ménages ont eu besoin d'aide au 1er juillet. Cette année, on estime que la ville devra supporter environ le double de ce nombre.

Malheureusement, l'aide du gouvernement du Québec n'augmente pas et se chiffre à environ 137 000 dollars pour la ville de Sherbrooke, soit bien en dessous des besoins réels.

En 2021, Sherbrooke a déboursé 462 000 dollars pour accompagner dans l'urgence ces personnes. Des sommes qui incluent non seulement le déménagement des biens et leur entreposage, mais aussi les coûts pour relocaliser temporairement les animaux, l'hébergement à l'hôtel ainsi que le coût de leurs repas quotidiens.

Pour réduire la facture de la ville et aider davantage de personnes, les élus sherbrookois ont confirmé le 17 mai qu'une contribution monétaire sera dorénavant exigée aux personnes qui bénéficient d'un hébergement temporaire. De plus, non seulement la ville tente d’identifier les logements disponibles, mais évalue aussi les options de colocation et les chambres afin de relocaliser le plus rapidement possible les gens.