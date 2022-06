Station du Lac-à-la-Pêche : de l’eau potable dans trois semaines

Presque sept mois après la mise en vigueur d’un avis d’ébullition préventif à Shawinigan, les résidents pourraient ne plus avoir à faire bouillir leur eau avant de la consommer. Les tests à l’usine d’eau potable du Lac-à-la-Pêche vont bon train, et pourraient permettre la levée de l’avis au début du mois de juillet.

La Ville de Shawinigan garde ainsi le cap sur l’échéancier dévoilé au mois de mars. Les tests ont commencé le 18 mai, pour une période de quatre semaines. Si les essais sur les membranes et l’unité pilote de traitement continuent d’être concluants, les pompes de distribution dans le réseau d’eau potable du Lac-à-la-Pêche seront démarrées à la mi-juin.

À ce moment, l’eau sera directement acheminée dans toutes les résidences qui sont visées par l’avis d’ébullition depuis décembre dernier. Par contre, il ne sera pas immédiatement levé. Deux semaines supplémentaires de tests seront nécessaires.

Si encore une fois, les résultats sont satisfaisants et que la qualité de l’eau répond aux normes du ministère de l’Environnement, la Santé publique pourra alors lever l’avis. Cette décision devrait être prise au plus tard au début du mois de juillet.

«S’il y a des ajustements, on va les faire. On ne prendra pas de chances. Mais la règle est claire, c’est qu’à partir du moment où on va filtrer l’eau pour être capables d’enlever les quelques protozoaires qui pourraient exister, il n’y a plus aucune raison de ne pas lever cet avis d’ébullition», a indiqué le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Une solution permanente à l’automne

La Ville veut investir un peu plus de 6.8 millions $ pour arriver à mettre en place une solution permanente pour la remise en fonction de la station. L’objectif est de réduire davantage l’impact sur l’environnement.

Ainsi, il est prévu que quatre bassins de décantation pour les eaux résiduaires et une conduite de 3 km soient construits dès l’automne. Shawinigan espère terminer les travaux avant la fin de l’année.

Ces bassins seront situé sur un terrain dans le secteur Saint-Gérard-les-Laurentides, qui a été acheté par la Ville lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 30 mai.

«Nous allons construire quatre bassins permettant la décantation des matières en suspension dans l’eau. Le procédé sera sans bruit et sans odeur pour les résidents du secteur. Une clôture sera installée et un écran végétal entre les bassins et les résidences sera maintenu», a assuré la directrice du Service de l’aménagement du territoire, Élyse Ménard.

Une fois la matière décantée, l’eau résiduaire sera acheminée par une conduite vers la rivière Shawinigan.

Le conseil municipal entreprend justement mardi soir un processus d’adoption d’un règlement de 6 864 000 $ pour financer cette première phase de travaux. Le montant prévoit également les honoraires professionnels de l’ensemble du projet de la solution permanente.

M. Angers a ajouté qu’une deuxième phase de travaux sera nécessaire pour arriver à la solution permanente. Celle-ci comprendrait un prétraitement, mais il faudra attendre encore quelques années avant d’en voir l’arrivée.