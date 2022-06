Une entreprise gaspésienne invente une bouée qui protège les baleines

Un nouveau système de bouée sans cordage pourrait faire diminuer les empêtrements de baleines, a annoncé l'entreprise gaspésienne OCEAN-CAM.

Des essais seront bientôt effectués en mer, selon l'entreprise, qui se dit préoccupée par l'état des baleines. Avec ce nouveau système, elle espère une meilleure cohabitation entre les mammifères et les engins fixes.

Les données de Pêches et Océans Canadas ont révélé que plus de 3000 mammifères marins sont piégés chaque année dans des prises accessoires. Près de 80% des prises accidentelles sont causées par le câblage.

Très attendue par Pêches et Océans Canada, la solution pourrait bientôt être présentée chez OCEAN-CAM. «[L'empêtrement des baleines], ce n'est pas un problème qui est limité d'un océan à l'autre au Canada. C'est un problème mondial», a déploré le président général de l'entreprise, Dave Cotton.

«La planète attend encore la bonne solution commerciale. Chez OCEAN-CAM, on a la fierté d'avoir un dispositif différent», a-t-il ajouté.

Selon la compagnie, le nouveau système, intitulé JakO, offrirait une solution compatible aux activités de pêche commerciales.

La présence des bouées ne dérangerait pas les baleines, puisque les bouées se retrouveraient au fond de la mer, tout près des casiers.

«Ce qu’on a de développé, c’est vraiment un dispositif qui nous permet de continuer la pêche, malgré la réglementation qui dit que lorsqu’on est près d’une baleine, on quitte les lieux. Nous, on permet de continuer son activité dans le bon spot de pêche, en ayant développé une bouée, qui est carrément très près de l’engin de pêche, et qui va être appelée par le navire qui passe par-dessus», a expliqué M. Cotton.

L’entreprise a pu bénéficier d’une subvention de 500 000$ de la part du gouvernement fédéral. Elle est également en processus d’obtention d’un brevet mondial, et la commercialisation est prévue pour 2023.