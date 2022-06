Une fusion des unités de médecine et de chirurgie à l’Hôpital de Thetford Mines dénoncée

Des employés de l’Hôpital de Thetford Mines en Chaudiere-Appalaches dénoncent la fusion temporaire des unités de médecine et de chirurgie, car ils craignent que la qualité et la sécurité des soins soient affectées.

En raison d’un manque de personnel, le CISSS de Chaudière-Appalaches a décidé de fusionner ces deux départements pour la période estivale afin de permettre aux employés de prendre leurs vacances. «Le fait d'unir ces deux départements permet de jumeler les équipes de travail qui pourront se seconder dans les soins et services offerts aux citoyens. Il s’agit d’une situation temporaire et notre volonté est de revenir à la normale dès que possible», a expliqué le directeur général adjoint du CISSS, Marco Bélanger.

Mardi matin, une vingtaine de médecins, infirmières et pharmaciens de l’Hôpital de Thetford Mines sont sortis devant l’établissement pour dénoncer cette décision. «Cette fusion accentue la pression sur les infirmières et on craint que plusieurs quittent vers d’autres départements ou encore vers d’autres hôpitaux», a souligné le coprésident du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens à l'hôpital de Thetford Mines, le Dr Nicolas Dorval.

M. Dorval s’inquiète pour la sécurité des soins donnés: «Pour prendre soin des patients qui sortent d’une opération, ça prend une expertise particulière. On pense qu’il y a un risque que des protocoles ne soient pas suivis.»

À ce sujet, le CISSS assure que «le personnel de l'unité de médecine s'est vu offrir du soutien et coaching en préparation de l'arrivée de patients de l'unité de chirurgie. Des conseillères en soins ont accompagné et accompagnent encore les employés à cet effet.»

Les médecins doutent de l’engagement du CISSS de revenir cet automne avec deux départements distincts. «On craint que cette fusion temporaire devienne permanente. En février la direction a fermé 10 lits en raison d’un manque de personnel et on nous avait dit que c’était pour deux mois. On est rendu en juin et ils ne sont toujours pas rouverts. On peut entrer seulement deux patients par jour suite à une opération alors qu’on aurait la capacité d’en faire beaucoup plus», a raconté la Dre Édith Lepire, anesthésiste à l’hôpital de Thetford.

La porte-parole des chirurgiens à Thetford, la Dre Audrey Godbout salue les mesures annoncées par le ministre Christian Dubé dans sa réforme du système de santé, mais elle le presse de les exécuter: «C’est maintenant qu’il faut agir, pas à l’automne quand tout le monde va avoir quitté parce qu’ils sont épuisés. C’est encore plus urgent pour les petits hôpitaux régionaux comme ici parce que l’appel des grands centres est attractif».

Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, se rallie derrière les employés de l’hôpital: «Parfois la pénurie de main-d’œuvre a le dos large. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour nous enlever des services. On a un autre exemple de ce que ça fait quand les décisions sont centralisées ailleurs, on n’a même pas de directeur local dans cet hôpital».