Violence par armes à feu : «c’est rendu une maladie!»

Les incidents violents impliquant les armes à feu continuent de se multiplier un peu partout dans la grande région de Montréal et inquiètent de plus en plus les citoyens, notamment à Lachine ou un homme de 34 ans a été tué, lundi soir.

• À lire aussi: Un homme tué par balle à Lachine

Un voisin rencontré sur place par TVA Nouvelles se disait impuissant face à cette violence qui n’épargne aucun quartier de la métropole.

«Quand j’ai entendu ça, les coups de feu, c’était comme un char qui venait de cogner. C’était un bruit sourd. Ça s’est quand même passé assez loin. Il y a deux-trois ans, il y en a un qui s’est fait tiré en arrière de chez nous, dans un bloc. Tu peux être n’importe où et ça arrive partout! Ma blonde voulait déménager, je ne déménage pas, je suis bien moi icitte! Dans l’Est, à Dorval, partout, ça arrive partout! C’est rendu une maladie c’est plein les gangs! Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse!», a expliqué un voisin au lendemain des événements.

Une dame qui habite juste à côté a simplement ajouté : «c’est rough, je n’aime pas ça».

Un autre résident du secteur disait ne plus être étonné de constater une telle violence. «Ce n’est pas surprenant, ça arrive une fois par semaine dans ce coin-là . Je ne sais pas ce qui se passe dans ce coin-là, mais ça brasse!»

L’homme tué a 34 ans et serait connu des milieux policiers.

Le rapport annuel du SPVM montre que les homicides sont en nette augmentation sur son territoire, en hausse de 39,5% sur cinq ans. Les tentatives de meurtre, elles sont en hausse de 27,1%.