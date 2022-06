Après avoir fait des pieds et des mains pour obtenir leur passeport, les Québécois qui voyageront cet été devront bien planifier et s’armer de patience lorsqu’il sera temps de passer par les aéroports.

Le «revenge travelling» après la pandémie, cette envie de recommencer à voyager, annonce un été très occupé dans de nombreux aéroports, mais également à Montréal-Trudeau, préviennent les responsables.

«À Aéroports de Montréal, comme dans toutes les industries, on a des enjeux au niveau de la main d’œuvre, donc on n’y échappe pas. On a du manque de ressources un peu partout. Pour l’instant on s’en sort plutôt bien, mais on n’est pas à l’abri de temps d’attente comme dans d’autres aéroports canadiens», explique Anne-Sophie Hamel, directrice des Affaires corporatives pour Aéroports de Montréal.

Les voyageurs sont prévenus : il est important plus que jamais d’arriver à l’aéroport trois heures d’avance.

«C’est important, et ce, peu importe la destination et particulièrement en heure de pointe. C’est là où le bât blesse. Si au niveau de l’enregistrement et la sécurité, ça vous prend seulement 15 minutes, tant mieux!», précise Mme Hamel en entrevue à Mario Dumont.

Évidemment, les voyageurs sont aussi invités à bien planifier leur temps de déplacement vers l’aéroport en prenant en compte l’achalandage sur le réseau routier et les nombreux travaux.

Le retour au Canada et le passage aux douanes peuvent aussi s’avérer compliqués en raison des longues attentes, du manque de personnel et des mesures sanitaires.

«Il y a encore des mesures COVID au Canada alors les agents des services frontaliers doivent valider que les passagers ont bien entré leurs informations COVID dans l’application ARRIVE CAN», ajoute Mme Hamel.

L’aéroport de Montréal a repris à 70% son achalandage d’avant la pandémie, mais cette reprise est ralentie par la pénurie de personnel et les mesures COVID, phénomène constaté partout dans le monde.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. ***