Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Au Saguenay, les Saguenéens de Chicoutimi ne s’attendaient pas à ce que le dévoilement de leur nouveau logo suscite autant de réactions mitigées. La disparition du nom «Chicoutimi» du chandail officiel est un pied de nez à l'histoire de l'équipe, selon le conseil d'arrondissement.

«Ce serait bien que Chicoutimi ait la visibilité qu'elle mérite», estime Michel Potvin, conseiller municipal de Saguenay.

En Mauricie, le revenu par habitant est le plus bas à travers le Québec, sous la barre des 30 000$ par année. La région de La Tuque arrive d'ailleurs au troisième rang des endroits ou le revenu est le plus bas; Shawinigan en 9e place. La Montérégie, Québec et Montréal sont les endroits ou le revenu disponible est le plus élevé. Le Centre-du-Québec et le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie ferment la marche.

En Estrie, la Ville de Sherbrooke autorisera la consommation d’alcool dans six parcs pendant l’été. «L'idée, c'est d'avoir un repas pour pouvoir consommer, prendre un verre en même temps, et il faut que ça se fasse à une table d'un des parcs qui y sont autorisés», explique la mairesse Évelyne Beaudin.

