Délit de fuite: un enfant à vélo heurté par une voiture à Saint-Raymond

Un conducteur a heurté un enfant qui circulait à vélo avant de prendre la fuite, mardi soir, à Saint-Raymond, dans la région de Portneuf.

L’accident est survenu vers 17 h à l’intersection de la rue Saint-Cyrille et de l’avenue Saint-Louis.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le jeune garçon a chuté de sa bicyclette lors de l’impact. Des témoins ont rapidement été rencontrés par les policiers de la Sûreté du Québec.

« J’ai vu un truck dumpeur et après je suis restée avec le petit. Il a été vraiment brave », a mentionné Jennifer Gauthier, une mère de famille du quartier.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Après avoir parlé aux enquêteurs, cette dernière était encore choquée par ce qui s’est produit. « J’ai juste vu une boîte verte en métal. Je l’ai entendu crier “il m’a frappé, il m’a frappé.” »

Témoin du drame, la citoyenne se demande comment le conducteur a pu continuer son chemin sans s’immobiliser.

« Peut-être qu’il était chaud, peut-être qu’il avait fumé du pot. Peut-être qu’il n’a pas fait son stop ou qu’il était distrait au téléphone ? » s’interroge-t-elle.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

« Surtout que la roue a plié. C’est inhumain », a ajouté Sébastien Busque, un autre homme rencontré sur les lieux.

Au moins deux personnes ont porté secours à la victime qui gisait au sol. Le véhicule a quitté les lieux immédiatement après la collision.

Vers 22 h, les enquêteurs ont rencontré un individu. Il n’était pas encore question d’arrestation mais une mise à jour sera faite tôt ce matin.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

L’enfant blessé à une jambe

« Il se lamentait. J’ai ramassé le vélo. Il avait des blessures à une jambe. C’est impossible que le conducteur ne se soit pas aperçu qu’il venait de frapper quelqu’un. On frappe un petit écureuil et on le sent bien. J’espère juste qu’ils vont trouver la personne qui a fait ça », a affirmé Marie-Josée Boily, qui habite un immeuble situé tout juste à l’intersection.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

La description du véhicule n’a pas été fournie, mais les autorités avaient une piste sérieuse.

Hors de danger

Malgré des blessures graves, la vie de l’enfant ne serait pas menacée. Le garçon est demeuré conscient avant et pendant son transport à l’hôpital.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

« Je passe là tous les jours. Après l’école, les enfants virent le coin et coupent la ligne. Il faut être alerte, mais ce n’est pas une raison pour ne pas rester sur place », a expliqué un pompier de Saint-Raymond qui aidait à diriger la circulation.

En soirée, des citoyens ont vite réclamé des feux de signalisation avec un passage prioritaire à cet endroit.

« Il faut mettre la pression sur la Ville. Il y a des moyens pour arrêter ça », termine M. Busque.