Des caisses du futur débarquent chez Couche-Tard

L’entreprise québécoise Couche-Tard essaie un nouveau concept de caisse intelligente qui facture tout votre panier d’achats en une seconde.

• À lire aussi: Couche-Tard déploiera 10 000 caisses libre-service d’ici 3 ans

• À lire aussi: Couche-Tard rachète près de 5,5 millions de ses actions détenues par la Caisse de dépôt

• À lire aussi: Le prix de l’essence fait bondir les profits de Couche-Tard

L’équipe d’«À Vos Affaires» est allée essayer cette nouvelle technologie instaurée en partenariat avec l’université McGill.

Le client a simplement besoin de déposer ses objets sur le comptoir et les huit caméras associées à la caisse font le reste du travail.

«Ça fonctionne avec la technologie de vision par ordinateur qui détecte les produits. Automatiquement, il reconnaît les produits sur la tablette, puis il nous donne la liste des items», explique Vishnu Subramaniam, gestionnaire de projet principal, Couche-Tard.

Cette nouvelle technologie sera implantée dans 7000 Couche-Tard et succursales Circle K aux États-Unis.

Cette nouvelle technologie aidera les employés à leur donner plus de temps à porter conseil aux clients dans le magasin.

«On est au service de nos clientèles et nos gens de magasin. Alors, ce que ça permet de faire, c'est de nous libérer nos caissiers à faire des tâches plus importantes, comme aider nos gens sur le plancher et remettre des produits en stock lorsqu'il en manque», dit-il.

Cette nouvelle caisse intelligente réalise la facturation de tous les objets 4 fois plus rapide.

Voyez la démonstration dans la vidéo ci-dessus.