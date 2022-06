Des données salariales peu flatteuses pour la Mauricie

Ce sont les Mauriciens qui gagnent le moins au Québec, selon les dernières données publiées, avec un salaire annuel de 29 892$ en moyenne, soit 3 201$ de moins que la moyenne provinciale.

Au Québec, le revenu disponible par habitant a bondi de 8.2% pour s'établir à 33 093$. Une hausse qui s'expliquerait, selon l'Institut de la Statistique du Québec, par les aides de soutien au revenu des gouvernements qui ont compensé les baisses financières lors de la pandémie.

Quant à la situation de la Mauricie, c'est l'économie centrée sur l'industrie qui est pointée du doigt. «Une des raisons est qu'on est centrés sur le secteur manufacturier. Lorsqu'on regarde Montréal, il y a beaucoup d'emplois en finance et services professionnels. C'est ce qui fait monter leur moyenne et réduire la nôtre. Il y a aussi beaucoup de décrochage scolaire dans la région. Sans diplôme, c'est plus difficile de trouver des emplois à forte rémunération, et ce, malgré la pénurie de main-d’œuvre», a expliqué le professeur en économie à l'UQTR, Frédéric Laurin.

La Montérégie, Québec et Montréal sont les endroits où le revenu disponible est le plus élevé, dépassant les 34 000$. Le Centre-du-Québec, le Bas-St-Laurent et la Mauricie ferment la marche. Dans la région, c'est dans la MRC de Nicolet-Yamaska que le revenu est le plus élevé avec 30 875$, soit 372$ de plus qu'à Trois-Rivières. À Shawinigan, il frôle les 29 000$ et La Tuque dépasse à peine les 27 000$. La Tuque est d'ailleurs au 3e rang des MRC ayant les plus faibles revenus disponibles à travers le Québec, Shawinigan au 9e rang et la MRC des Chenaux en 11e place.

«On est une ville vieillissante et il y a un énorme retour des Shawiniganais qui reviennent sur le territoire pour leur retraite. La bonne nouvelle c'est que le coût de la vie est plus faible chez nous. On travaille fort, on est en plein virage économique. On se donne une bonne dizaine d'années pour rejoindre le peloton », a expliqué le maire de Shawinigan, Michel Angers.

La MRC de Maskinongé, à l'ouest de la Mauricie, a connu une bonne croissance. Elle arrive au 14e rang des territoires à travers le Québec qui ont connu une plus forte progression du revenu disponible.

«Cette croissance est due en partie aux redevances de la PCU et autres programmes gouvernementaux, mais il y a aussi une mobilisation des entreprises qui ont rehaussé leurs salaires question de garder leurs employés. Nous avons de gros joueurs comme Canadel et Marquis qui ont une préoccupation pour les emplois sur le territoire», a détaillé le préfet, Jean-Yves St-Arnaud.