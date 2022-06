Des médecins réclament l’interdiction de publicités sur les combustibles fossiles

Une trentaine d'organisations ont sommé Ottawa de prohiber la publicité sur les énergies fossiles et de remédier aux problèmes de désinformations avec plus d’ardeur.

«Notre santé et notre planète ne peuvent se permettre de continuer à être désinformées», a déclaré mercredi la présidente élue de l’Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME), Dre Melissa Lem.

Selon elle, les campagnes d’enjolivement faites au profit des énergies fossiles sont fallacieuses pour les Canadiens, et camouflent leurs réels impacts sur la santé par le processus de l'«écoblanchiment».

Ainsi, par le biais d’une lettre ouverte publiée par l’ACME mercredi, trente organisations représentant plus d'un demi-million de professionnels de la santé à travers le pays recommandent au gouvernement du Canada de légiférer sur la publicité sur les combustibles fossiles.

C’est «la première campagne d'interdiction de publicité sur les combustibles fossiles au monde menée par des professionnels de la santé», selon le communiqué.

«Aujourd'hui, les combustibles fossiles menacent la vie d'autant de personnes que le tabagisme. Pour protéger la santé des gens et de la planète, nous devons cesser de promouvoir ces produits et le public doit être informé des dangers qu'ils représentent pour la santé humaine et environnementale», a prévenu le président de l’ACME, le Dr Joe Vipond.

Les propositions incluent l’interdiction complète de ce type de publicités et «une réponse robuste pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses, et à la divulgation des risques pour la santé au public».

Des conséquences alarmantes pour la santé

Un rapport publié en février dernier signalait déjà les conséquences sur la santé causées par le changement climatique, et conséquemment, l’utilisation des énergies fossiles.

Aussi, selon Santé Canada, entre 15 000 et 34 000 Canadiens meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique, selon le rapport. D’ailleurs, les enfants vivant dans des maisons comprenant un poêle à gaz seraient de 24 à 42 % plus à risque de développer des problèmes d’asthme sur le court et le long terme, peut-on également lire dans le communiqué.

«Le changement climatique est une crise de santé publique. La pollution atmosphérique due à la combustion de combustibles fossiles est déjà l'une des principales causes de mortalité prématurée au Canada. Aujourd'hui, les combustibles fossiles menacent la vie d'autant de personnes que le tabagisme», a alerté le Dr Joe Vipond.

Rappelons qu’en raison des problèmes de santé engendrés par le tabagisme, le Canada avait interdit en 1988 les publicités sur les cigarettes.