Le télétravail pour attirer et retenir des employés en contexte de pénurie de main-d'œuvre

Même si l'urgence sanitaire est levée, tout comme la majorité des mesures, le télétravail est là pour rester au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

L’organisme a fait le choix, en juin 2021, d'adopter le télétravail comme mesure permanente. D’abord imposé en raison de la pandémie, il est maintenant offert sur une base volontaire à des milliers d’employés. La mesure rencontre un vif succès selon le CIUSSS.

Comme près de 4000 de ses collègues, Marleen Cameron, cheffe de service au recrutement, a choisi de travailler de la maison. Le télétravail lui permet notamment une meilleure conciliation travail-famille.

«Le transport assurément est un gros enjeu, un gros impact aussi», explique-t-elle.

Habitant sur la Rive-Sud de Québec, elle évite chaque jour le stress causé par un long trajet dans la circulation.

«Surtout avec le prix de l’essence actuellement, ça serait presque 150$ à 200$ en essence par mois», poursuit Mme Cameron.

Il n’y a pas que des avantages pour les employés, le CIUSSS de la Capitale-Nationale récolte aussi des bénéfices.

«On voit que dans différents domaines il y a une augmentation de la performance évidemment. On aussi des impacts physiques concrets, comme de la libération d’espace, de la libération d’espaces de stationnement, qui sont des défis pour notre organisation», explique Éric Daneau, adjoint à la directrice des ressources humaines et des communications.

De plus, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le télétravail représente un important argument pour l’embauche et la rétention du personnel. Il permet également d'élargir la zone de recrutement et d’engager des personnes provenant de d'autres régions ou même d'autres provinces.

«J’ai une personne dans mon équipe qui, pendant la pandémie, a déménagé du côté du Lac-Saint-Jean. Avant la pandémie je l’aurais perdue parce qu’elle déménageait pour des raisons familiales, mais avec la possibilité du télétravail, elle est toujours dans mon équipe», raconte Mme Cameron.

Bien qu’il souhaite que le travail à distance demeure, le CIUSSS de la Capitale-Nationale entend mesurer les impacts psychosociaux d’une telle mesure.

«On se donne le droit de se réajuster dans le temps, voir l’évolution, toujours rester à l’écoute de nos employés», signale M Daneau.

Mais de l’aveu même de Marleen Cameron, un retour au bureau à temps plein serait difficile: «Probablement que les gens de mon équipe vont se retourner vers un mode peut-être plus hybride, mais le 100% présentiel, ça serait difficile de revenir en arrière...», dit-elle.