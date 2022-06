Les jeunes arbitres au coeur d’une campagne de sensibilisation

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec Sport'Aide, lance une campagne sur la valorisation des jeunes arbitres officiels.

Québec investira 11 000$ pour la campagne, qui coûtera au total 20 000 $.

Un bon nombre d'associations et de fédérations sportives sont incapables de recruter et de maintenir leurs arbitres. Par exemple, pour le soccer au Québec, il manque plus de 2 000 officiels. Résultat: des matchs doivent être repoussés, voire annulés.

Un pourcentage de 60% des nouveaux arbitres quittent après un an, 75% quittent après deux ans.

Selon les deux organismes, le harcèlement que vivent les arbitres est en cause.

Pour remédier à la situation, des affiches seront installées dans des endroits sportifs pour rappeler le savoir-vivre et le respect prescrit envers les arbitres. Ces derniers porteront également des brassards.

Les officiels auront également droit à des zones qui leur seront réservées. Par exemple, ils auront des tentes lors des matchs de soccer afin qu'ils puissent eux aussi, se protéger du soleil et se rafraîchir à l'ombre.

Des capsules vidéos de sensibilisation seront également publiées afin de revaloriser la profession et d’attirer des postulants.