Les pires routes de la Mauricie dévoilées

Comme c’est la tradition depuis sept ans, CAA-Québec a dévoilé mercredi les pires routes de la province, plaçant cinq secteurs de la Mauricie en haut du palmarès.

S’il y a déjà de l’action sur le boulevard des Chenaux, les travaux sont loin d’être terminés. Au moins trois zones seront pavées à nouveau sur l’artère de 9km durant l’été. «Ça tient compte peut-être de ce sondage-là, c’est un beau hasard », a fait savoir M. Cholette-Janson.

En première position, le Chemin des Pionniers à Saint-Mathieu-du-Parc. Nids-de-poule, chaussée déformée et portions de route non pavées, le secteur serait particulièrement problématique pour les résidents. Quelques-uns rencontrés sur place ont rapporté que les bris de véhicules étaient courants en raison de l’état de la route et demandent des travaux depuis de nombreuses années pour ces mêmes raisons.

Pour CAA-Québec, le sondage permettra de pousser les municipalités concernées à agir plus rapidement. «Notre outil, c’est un autre outil citoyen pour permettre justement à ces municipalités-là ou au ministère des Transports de le regarder et de voir : il y a des gens qui ont soulevé telle route, je ne connaissais pas cette problématique-là. Je vais peut-être aller voir ce qu’il se passe sur le terrain et à ce moment-là, peut-être proposer des solutions pour l’améliorer», a expliqué le directeur des affaires publiques, Nicolas Ryan.

Quatre autres secteurs sont endommagés dans la région, soit le boulevard des Chenaux, de l’Autoroute 40, du boulevard du contour du Lac à Beauce et l’avenue de la Station.

Les conducteurs trifluviens sont en accord avec le top cinq.

«Il y a de gros trous», a répondu une citoyenne. «Il y en a pas mal qui ressemblent à des routes d’après-guerre», a illustré une autre. Ce ne serait toutefois pas la méthode priorisée par la Ville pour déterminer quels secteurs seront réparés en premier.

«Tous les quatre ans, la Ville va faire des analyses qui vont déterminer notamment le nombre de fissures, le confort de roulement et c’est ça qui va déterminer l’état des chaussées», a détaillé le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson.

Sur l’Autoroute 40, le ministère des Transports précise que les efforts sont concentrés au remplacement de la bande centrale. Difficile de savoir quelle portion exactement est la plus problématique.

«C’est peut-être un peu le volet imparfait de notre sondage dans le sens où on offre un outil qui est très simple d’utilisation, mais ce n’est pas tous les gens qui vont nous pointer au kilomètre 58 j’ai eu une problématique», a ajouté M. Ryan.

Même si les cônes orange se multiplient sur les routes, la Mauricie évite le top dix des pires routes au Québec, contrairement à l’année dernière.