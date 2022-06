L’humoriste Mathieu Gratton officiellement candidat libéral dans Laporte

L’humoriste et auteur Mathieu Gratton a annoncé mercredi qu’il représentera le Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Laporte, qui regroupe une partie de Longueuil et Saint-Lambert.

«N’ayant jamais voté libéral de sa vie, il voit maintenant en nous le renouveau et le changement. Il voit un parti rassembleur. Parce que le Parti libéral du Québec, c’est le parti de tous les Québécois et Québécoises», a partagé la cheffe du PLQ, Dominique Anglade.

.@matgrat sera une voix forte pour les familles de la circonscription de #Laporte.



N'ayant jamais voté libéral, il voit maintenant en nous le renouveau et le changement. Il voit un parti rassembleur qui gouvernera pour tous les Québécois.



Bienvenue dans l'équipe Mathieu!💪 pic.twitter.com/789xLpsFO2 — Dominique Anglade (@DomAnglade) June 8, 2022

«Depuis plusieurs années, je m’implique auprès des personnes autistes pour qu’elles aient une place partout, mais aussi pour le répit des familles. Il y a des personnes autistes de tous âges et autour d’eux il y a des familles qui ont besoin de répit. Je milite pour ça, parce que j’ai à cœur leur qualité de vie. C’est pour ça que le 3 octobre, je me lance dans cette aventure rocambolesque et excitante de candidat dans Laporte pour soutenir ces familles-là», a partagé Mathieu Gratton.

L’humoriste, qui a fondé la page Facebook «le Monde de Benjamin» avec son fils autiste, s’implique depuis plusieurs années dans la cause. C’est d’ailleurs la députée de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, elle aussi mère de deux enfants autistes, qui a sondé son intérêt pour la première fois.

Pas une mort, mais une renaissance

Le nouveau candidat a également fait part d’une certaine fatigue des médias qui annonce la mort du PLQ. «Pour moi, je voulais m’engager dans un nouveau parti et les journalistes devraient essayer d’arrêter de dire que le Parti libéral est en train de mourir, pour moi, il est en train de revivre», a-t-il ajouté.

Mathieu Gratton tentera de succéder à Nicole Ménard, qui a annoncé au début du mois d’avril qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat. Ancienne forteresse libérale, Laporte pourrait cette fois-ci, basculer dans le camp de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault, selon les projections du site Qc125.