Nouvelle vague de sanctions canadiennes contre la Russie

Le gouvernement du Canada a imposé, mercredi, une interdiction aux consultants canadiens d’exporter leurs services vers des industries pétrolière, gazière et chimique en Russie.

Au total, ces nouvelles mesures interdisent à 28 types de consultants de travailler pour le secteur pétrolier, gazier et chimique russe qui représente environ 50 % des recettes du budget fédéral de la Russie.

«Nous continuerons à demander sans relâche des comptes pour la guerre insensée de Vladimir Poutine. Le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Poutine d’alimenter et de financer sa machine de guerre», a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Avec ces nouvelles mesures, le Canada souhaite réduire «la capacité de la Russie à faire la guerre» et «envoyer un message clair au régime russe».

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1070 personnes et entités en Russie, en Ukraine et au Bélarus.