Parc des Laurentides: deux Nations sont à couteaux tirés

Les relations ne s'améliorent pas entre Wendake et Mahsteuiatsh, car le saccage de terrains dans le parc des Laurentides suscite une réelle tension entre les deux Nations.

Pendant que les chefs des hurons-wendats diffusaient un message à l’intention de leur communauté, mardi soir, Mashteuiatsh recevait l’appui de plusieurs chefs de la Nation innue.

Aussi, dans une vidéo de trois minutes, le grand chef et quatre chefs de la Nation huronne-wendat ont rappelé qu'ils défendront leurs droits sur le territoire du Nionwentsïo. Le conseil répondait aux bris causés à deux terrains aménagés par des membres de Mashteuiatsh où une note du conseil de Wendake a été laissée sur un arbre pour faire valoir que le Nionwentsïo lui appartient.

«Plusieurs d'entre vous ont manifesté un appui pour défendre nos droits sur notre territoire, a mentionné le grand chef, Rémy Vincent. Nous allons prendre toutes les mesures pour protéger nos droits collectifs. La voie diplomatique sera toujours privilégiée. Nous appelons au calme et au respect.»

«Notre Nation a toujours encouragé des relations saines et respectueuses avec nos voisins, a précisé le chef William Romain. Nous n'avons jamais négocié le territoire d'une autre Première Nation. Nous n'avons jamais installé de camp ou de site sur le territoire des autres Premières Nations. Et évidemment, nous n'avons jamais détruit aucun camp.»

Un autre chef, Carlo Gros-Louis, a fait valoir l’importance de ce territoire. «Le Nionwentsïo fait partie intégrante de notre culture. Nous continuons d'exercer nos traditions comme nous l'avons toujours fait», a-t-il dit.

Difficile depuis plusieurs mois

Les relations sont tendues entre les deux communautés depuis au moins quatre mois. Le 25 février, dans une lettre adressée au chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, le grand chef Vincent lui lançait un avertissement quant à l’aménagement de camps sur le Nionwentsïo.

«[...] Cette pratique est irrespectueuse et inacceptable, et pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir de nos relations, en plus de créer de la rivalité entre nos membres sur le territoire. [...] Veuillez considérer cette lettre comme un avertissement visant à ce que vous cessiez immédiatement l'octroi de permis pour l'établissement de camps pour vos membres sur notre territoire, sans quoi la Nation huronne-wendat devra entreprendre les actions qui s'imposent», avait écrit Rémy Vincent.

Or, le chef Gilbert Dominique lui a répondu le 6 avril. «Nous sommes profondément surpris et outrés du ton et du contenu de votre correspondance. [...] Nous pourrions avoir les mêmes commentaires et qualificatifs que vous face à l’implantation de camps par les membres de la Nation huronne sur Nitassinan, et ce, depuis de nombreuses années.»

L’échange polémique s’est poursuivi avec une nouvelle lettre du grand chef Vincent une semaine plus tard, affirmant que «tout site faisant l'objet d'une nouvelle installation permanente/camp et qui se trouve sur la partie à l'extérieur du Nitassinan de Mashteuiatsh et qui fait partie du Nionwentsïo sera automatiquement remis à l'état naturel».

Le chef Dominique lui a envoyé mardi une mise en demeure dans laquelle le réclame une remise en état des deux terrains saccagés dans les 10 jours.

«Nous sommes consternés que votre Première Nation ait été jusqu'à commander la perpétration de tels actes...Aucune revendication ne peut justifier qu'une Première Nation, qui se dit agir en gouvernement responsable, commette des gestes aussi barbares.»

Pour leur part, six chefs de la Nation innue de l'est du territoire ancestral Nitassinan se sont dit solidaires avec Mashteuiatsh, ajoutant être indignés et consternés par les actions qu'ils attribuent à la Nation huronne-wendat.

Le grand chef attaque les gouvernements

Peu impressionné, le grand chef de Wendake, Rémy Vincent, a conclu son discours de mardi soir en s'en prenant aux différents paliers de gouvernement, estimant qu’ils sont à l’origine de la bisbille avec Mahsteuiatsh.

«Les gouvernements sont responsables d'une situation provoquée par une négociation sans consultation de notre Première Nation. Il ne faut pas oublier que l'une des pires pratiques colonialistes reconnues est celle de la négation du territoire exclusif d'une Première Nation, de s'installer sur ce territoire sans aucun droit ni consultation», a-t-il dit.

Par ailleurs, le chef de Mahsteuiatsh, Gilbert Dominique, a mentionné lundi que des plaintes seront déposées à la police pour les bris observés sur les deux terrains. L’agent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec a dit ne pas vouloir commenter afin de ne pas nuire à un processus d'enquête.