Priorité à la médecine pour Laurent Duvernay-Tardif

Lors d’un entretien avec le Journal, Laurent Duvernay-Tardif a été clair. S’il n’est pas mûr pour la retraite dans la NFL, sa priorité à court terme est de retourner en médecine, lui qui entamera sa résidence le 1er juillet.

Le garde, qui a joué de 2014 à 2021 avec les Chiefs de Kansas City, avant d’être échangé aux Jets de New York en novembre, est joueur autonome depuis mars. Il assure qu’il a discuté avec des équipes intéressées à ses services pour la saison prochaine.

Toutefois, celui qui a gradué en médecine à l’Université McGill en mai 2018 doit faire sa résidence s’il souhaite continuer dans cette voie. Sans faire une croix sur le football, il n’entend certainement pas écarter son autre passion, lui qui souhaite se spécialiser en médecine familiale et en médecine d’urgence.

«Le but a toujours été de faire de la médecine pour les 40 prochaines années. J’ai étiré le plus possible mon parcours pour maximiser le football, mais j’en suis rendu au point où la priorité doit être la médecine. On parle d’un programme de spécialisation de deux ans et sans la phase d’introduction de deux mois, je risquerais de mettre mon parcours en péril», a confié Duvernay-Tardif, qui affirme avoir reçu trois offres fermes de clubs de la NFL.

Pas de retraite

Cette phase d’introduction en résidence s’étirera sur deux mois, ce qui fait en sorte qu’en septembre, si une équipe de la NFL se manifeste et que l’intérêt s’avère réciproque, il ne serait pas trop tard pour replonger dans le bain.

«Je verrai en septembre comment je me sens, mais les équipes qui m’ont contacté sont à l’aise avec la situation. Je ne pouvais pas être plus transparent par rapport à ça», a noté Duvernay-Tardif.

Après tout, après avoir fait une croix sur la saison 2020 afin de prêter main-forte en CHSLD au Québec au début de la pandémie et avoir été laissé de côté par les Chiefs pendant deux mois, il a vite retrouvé un rôle de partant avec les Jets après la transaction.

C’est un pari que Duvernay-Tardif, qui continue de s’entraîner pour demeurer dans une forme optimale, se dit prêt à prendre sur lui-même.

La fin de la résidence du Québécois marquera du même coup la fin des camps d’entraînement dans la NFL. Chaque année, des équipes voient durant l’été des joueurs clés tomber au combat et cherchent à les remplacer. D’autres libèrent de l’espace sous le plafond salarial en procédant à des transactions ou à quelques coupures.

Dans ce contexte, Duvernay-Tardif continuera de tendre l’oreille si une opportunité se présente.

«Si j’y vais, c’est pour avoir une vraie opportunité de gagner un autre Super Bowl», a spécifié le garde.