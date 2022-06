Quelles sont les régions les plus problématiques au Québec pour déménager?

Avec l’approche de la date de déménagement, plusieurs personnes peinent à trouver un logement libre et abordable, et ce, sur l’ensemble du Québec. Et pour ceux ayant trouvé, il est peut-être trop tard pour avoir recours à des services de déménagement.

«Ce sont assurément plusieurs dizaines de ménages partout au Québec qui sont très inquiets de ne pas trouver un logement. Les rares logements disponibles sont hors de la portée du porte-monnaie des gens», témoigne Véronique Laflamme du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Ce ne sont pas que les grands centres urbains qui sont affectés par cette pénurie, selon Mme Laflamme.

«La pénurie de logements locatifs s’est étendue sur presque l’ensemble des municipalités ayant plus de 10 000 habitants telles que Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, Rouyn-Noranda et Drummondville. Ça a des conséquences sur le prix du logement dans les villes où le prix était encore abordable», explique-t-elle.

De plus en plus de gens gagnant un salaire plus modeste sont touchés par la crise, alors qu’auparavant, il était plus courant de voir des ménages à faible revenu ou des personnes retraitées se trouvant dans cette situation, d’après Véronique Laflamme.

«Hier, on a parlé avec une mère monoparentale avec trois jeunes enfants à La Prairie et qui était prête à élargir son bassin. Elle a cherché jusqu’à Saint-Hyacinthe avec un budget de 1000$ par mois et elle n’a pas trouvé de logement. Quand le revenu ne suit pas, tu ne peux pas te trouver un logement trop cher. Un logement familial sur la Rive-Sud, ça coûte 1500$ maintenant. Les gens n’en reviennent pas et ils sont très angoissés», raconte-t-elle.

En Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue, le manque de logements locatifs abordables est non seulement causé par la hausse des loyers, mais aussi par la présence d’entreprises.

«Il y a de plus en plus d’entreprises qui accaparent des logements pour louer aux travailleurs. La population qui est en place depuis des années est prise par la gorge», souligne la porte-parole du FRAPRU.

Trop tard pour déménager?

Quant aux personnes qui ont trouvé leur nouvelle demeure, selon Pierre-Olivier Cyr, copropriétaire du Déménagement Le Clan Panneton, il est peut-être trop tard pour faire affaire à des services de déménagement, entre autres, en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

«Pour les gens qui déménagent, Montréal est un peu moins touchée par la pénurie main d’œuvre, mais il est trop tard. Depuis la pandémie, les gens se prennent de plus en plus tôt. On reçoit énormément d’appels vers le mois de février pour les déménagements», détaille-t-il.

La hausse de l’essence a également des répercussions pour les compagnies de déménagement.

«On a quatre enjeux. Il y a la pénurie de main-d’œuvre premièrement. On a aussi de la difficulté à trouver du matériel roulant pour faire réparer nos roues de camion puisque les pièces viennent de la Chine. Avec le transport, c’est catastrophique. Il y a aussi la guerre en Ukraine à laquelle on ne s’attendait pas. En janvier, on avait une grille tarifaire, et tout d’un coup, on se retrouve avec la guerre qui fait exploser le prix de l’essence. C’est une situation à gérer», dit-il.

Pour l’année prochaine, Pierre-Olivier Cyr prédit aussi une hausse «considérable» pour les gens voulant déménager.

«Les prix seront entre 15 à 20% plus chers pour le déménagement, mais on ne sait pas ce qui va arriver», explique-t-il.