Redevances sur l’eau: le Québec a «échappé la balle» depuis les dernières années, admet Benoît Charette

Après avoir déposé son projet de loi qui propose de réviser à la hausse les redevances sur l’eau, le ministre de l’Environnement, Benoît Charrette, a reconnu que le Québec a manqué le train dans ce dossier au cours de la dernière décennie.

En effet, les redevances sur l’eau sont demeurées les mêmes depuis 2011.

«On parle beaucoup d’inflation ces derniers mois, alors imaginons le scénario suivant, a dit Benoît Charrette. Depuis 12 ans, on a les mêmes redevances, les mêmes montants année après année, c’est-à-dire qu’on a échappé la balle à un moment donné, très clairement. Donc, c’est un dossier qui doit être mis à l’avant-scène. »

Actuellement, le taux des redevances s’élève à 70 $ pour chaque million de litres d’eau prélevés par les embouteilleurs d’eau, les fabricants de boisson, de béton, d’engrais et de produits chimiques. Pour les autres secteurs, dont les pâtes à papier et l’industrie alimentaire, un taux est fixé à 2,50 $ par million de litres d’eau. Ce règlement concerne les industries prélevant plus de 75 000 litres d'eau par jour.

Le projet de loi ne spécifie pas le montant que le gouvernement prévoit aller chercher en révisant les redevances. Selon le ministre Charette, cela est normal, puisque c’est là un niveau de détail qui convient à un règlement plutôt qu’à une loi. Et avant toute chose, il faut avoir une réflexion sur la place et la valeur de l’eau au Québec, croit-il.

«Le travail de pédagogie derrière ça sera bien plus important s’il y a une réelle réflexion publique que de tout simplement dire que nous ce serait x dollars [...]. C’est réellement une réflexion sur la valeur de l’eau que l’on devra avoir », a-t-il dit.

À la question de savoir comment déterminer la valeur de l’eau, Benoît Charrette a répondu que celle-ci devra être conséquente et modulée en fonction des usages qui en sont faits. Plusieurs facteurs, dont la précarité de la ressource, sont à prendre en considération, mais ceux-ci seront précisés lors de la consultation après le rappel du projet de loi à l’automne, advenant l’élection de la CAQ.

Trop tard

Le projet de loi du ministre de l’Environnement est appelé à mourir quelques jours seulement après son dépôt, ce qui soulève la question de savoir pourquoi le gouvernement Legault a même pris la peine de le déposer.

De son côté, M. Charette maintient qu’il ne s’agit pas simplement d’un engagement en vue des prochaines élections. « C’est plus qu’une promesse électorale. Il y a un projet de loi qui sert de base, a-t-il dit. On confirme qu’on va le rappeler à la prochaine législature et qu’on va vouloir l’adopter le plus rapidement possible. »

Sur les banquettes de l’opposition, on trouve que c’est trop peu trop tard, et que le gouvernement aurait pu, en février dernier, se prononcer en faveur d’un amendement qui avait été proposé par le Parti libéral au projet de loi 102, précisément à propos des redevances sur l’eau.

Le ministre de l’Environnement considère toutefois que cet amendement est venu trop tard, après la période de consultation, selon lui, cruciale dans ce dossier. « [ Cet amendement ] a été fait sur un coin de table [...]. Ça prend un peu de sérieux », a-t-il lancé.

Hydro

Le gouvernement a aussi déposé mercredi un autre projet de loi voué à mourir au feuilleton, dont l’objectif serait de faire plafonner à 3% l’indexation des tarifs d’Hydro-Québec.

«Essentiellement, ce qu’on vient de dire, c’est qu’on plafonne selon le corridor maximum du gouvernement du Canada», a expliqué le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

La révision des tarifs d’Hydro-Québec doit avoir lieu au printemps 2023.