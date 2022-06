Résilience chez les promoteurs du projet TREQ malgré les turbulences

Malgré des vents de travers, l’idée de mettre en place une coopérative de transport aérien au Québec fait son chemin et les défenseurs du projet TREQ n’ont pas perdu foi en ce modèle d'affaires.

11 mois après l'annonce de création de la coopérative d’aviation TREQ qui promet de desservir à bas prix les régions du Québec, aucun vol n’a encore eu lieu.

«On aura une chance, il ne faut pas la manquer. Soyons patients et stratégiques», a indiqué le cofondateur de TREQ, Serge Larivière, en entrevue à TVA Nouvelles. Cet homme d'affaires affirme que le décollage de la coopérative à laquelle ont adhéré plus de 15 000 citoyens doit encore attendre.

«Il faut réunir certaines conditions cependant qui vont nous assurer que TREQ ne sera pas tout simplement anéanti par une guerre de prix au bout de 3 mois. Il y a des conditions de marché qui doivent être corrigées au Québec», a expliqué Serge Larivière.

Ce dernier critique vertement le programme des billets d’avion à 500$ annoncé par le gouvernement du Québec.

«Il n’y a pas de subvention dans le reste du Canada. La subvention est un perturbateur de marché. Parce qu’un jour, elle va arrêter», a-t-il prévenu.

Serge Larivière qui est aussi propriétaire de l’aéroport de Mont-Tremblant a été invité à Sept-Îles par l’ex-maire, Réjean Porlier, pour expliquer le projet dans le cadre d’une soirée d’information mardi soir. Une approche plus progressive pourrait être adoptée par la coopérative pour le déploiement de ses services à la suite du refus du gouvernement du Québec de lui accorder un prêt, a indiqué Réjean Porlier : « Le gouvernement nous a envoyé des signaux. Il ne souhaite pas de nouveaux joueurs. Donc, il faut le prendre autrement. On va le prendre autrement avec les gens de TREQ. On va regarder ça région par région. On a commencé la réflexion. Il y a des pistes de solutions. J’ai confiance. J’espère que le gouvernement fera un pas de recul».

Le maire de Sept-Îles, Steve Beaupré, est favorable au démarrage de TREQ ou de tout autre compagnie qui permettrait selon lui de créer une réelle concurrence.

« L’offre n’est pas là sur le marché. Les compagnies aériennes qui sont installées à Sept-Îles ou ailleurs dans d’autres régions, font ce qu’elles veulent, annulent des vols. Les vols sont limités. Les heures sont limitées », a fait savoir Steve Beaupré.

En 5 ans, le gouvernement du Québec prévoit verser 261 millions de dollars aux compagnies existantes dans le cadre du programme de subvention du transport aérien régional.