Serge Péloquin jugé «inhabile» à exercer sa fonction de maire de Sorel-Tracy

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, a été jugé «inhabile» à exercer sa fonction pendant un an par un juge de la Cour supérieure.

M. Péloquin était dans l'eau chaude depuis quelques semaines alors qu'il aurait espionné son greffier en captant des conversations après avoir installé du matériel électronique dans son bureau.

Le maire avait expliqué à TVA Nouvelles qu’il pouvait agir ainsi en vertu des pouvoirs de surveillance et de contrôle qui lui sont dévolus par l’article 52 de la loi sur les cités et les villes.

La Commission municipale du Québec (CMQ) estimait que cette défense du maire n’était pas justifiée et avait décidé de se tourner vers la Cour supérieure du Québec pour statuer sur le fameux article 52.

«De bonne foi»

«J’avais déjà acquiescé à la décision de la CMQ. Aujourd’hui, je vais respecter la décision du juge», a réagi Serge Péloquin en entrevue téléphonique à TVA Nouvelles.

«J’ai toujours été de bonne foi et j’ai agi au meilleur de ma connaissance dans le but de protéger les intérêts et l’intégrité de la municipalité de Sorel-Tracy. Ça demeure un important dossier de ressources humaines interne qui aurait dû se régler à l’interne.»