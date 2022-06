Sherbrooke : l'alcool permis dans certains parcs

À l’instar de plusieurs autres villes québécoises comme Montréal, Granby et Drummondville, c’est au tour de la ville de Sherbrooke d’autoriser la consommation d’alcool dans certains parcs de la ville.

Il sera possible de boire dans les parcs Nault, Atto-Beaver, Ma Villa, Central, Victoria et Jacques-Cartier dès le 22 juin, entre 11 heures et 20 heures sous certaines conditions.

«Il faudra que les gens s’installent aux tables à pique-niques pour consommer de l’alcool dans ses parcs, mais surtout qu’ils aient un repas», à affirmé la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin. La ville de Sherbrooke se fie grandement à la collaboration des citoyens de la ville.

L’an dernier, Sherbrooke avait tenté la même chose au parc Jacques-Cartier, un succès selon l’administration. Du côté du Service de police de la ville de Sherbrooke, on espère que la réglementation sera claire et facile à appliquer. Lors du Comité plénier public de lundi, le directeur adjoint du service de police Stéphane Gauthier affirme qu'en présence d'alcool, les « incivilités » augmentent.

Des conseillers auraient aimé que le parc Victoria ne fasse pas partie de cette autorisation en raison du nombre élevé de jeunes qui le fréquentent. La directrice générale d’Éduc’alcool Geneviève Desautels n’est pas de cet avis. Elle croit qu'être en contact avec l'alcool, de façon modérée, est souhaitable.

Une étude sera produite à la fin de la période d’autorisation, soit le 11 octobre prochain. Si le bilan est positif, Sherbrooke espère élargir l’autorisation dans les prochaines années dans d’autres parcs et pour d’autres activités.