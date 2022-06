Un étudiant universitaire devient aveugle après ses initiations

Un étudiant de l’Université du Missouri qui avait souffert d’une grave blessure au cerveau après avoir été forcé de boire une bouteille de vodka durant une fête pour ses initiations, est maintenant aveugle et incapable de marcher ou de communiquer, selon les informations du New York Post.

Le 20 octobre 2021, Daniel Santulli, 19 ans, avait été retrouvé dans une voiture stationnée au University Hospital, où son taux d’alcool se situait à 0,486 %, soit six fois la limite permise pour conduire.

Il avait été par la suite ressuscité et mis sous respirateur à la suite de l’incident au Phi Gamma Delta house.

L’avocat représentant la famille de l'étudiant, David Bianchi, qui avait poursuivi avec succès la fraternité Fiji et 22 autres personnes, a demandé lundi pour l’ajout d’une motion dans le but d’inclure Samuel Gandhi et Alec Wetzler, le supposé organisateur de la soirée, dans l’entente.

«Lorsqu’on a créé la poursuite, nous ne savions pas qui ils étaient», explique l’avocat.

Wetzler aurait forcé Santulli à boire des quantités excessives d’alcool en lui mettant un tube dans sa bouche et en versant de la bière dedans.

Quant à Gandhi, il aurait marché dans la chambre où Santulli reposait et aurait vu que ce dernier n’avait pas bougé depuis la dernière fois.

«À 0 h28, Daniel avait glissé du divan jusqu’au sol, mais il avait plus vraiment le contrôle sur ses membres. Il est resté comme ça jusqu’à temps que quelqu’un le déplace sur le divan. Son teint était pâle et ses lèvres étaient bleues, mais personne n’a appelé le 911», peut-on lire sur la pétition.

Wetzler a été accusé de délit pour avoir fourni de l’alcool à un mineur et pour possession d’alcool par un mineur. Sa date de cour est le 5 juillet.

Depuis l’incident, le Phi Gamma Delta a été suspendu.

«Nos pensées et nos prières sont avec Daniel et la famille Santulli durant ces temps difficiles», a dit Ron Caudill, le directeur national exécutif de la fraternité, au Missourian en février.