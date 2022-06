Les femmes gagnent moins que les hommes, et ce, dès la fin de leurs études postsecondaires, selon une nouvelle étude, publiée jeudi par l’Institut du Québec.

La recherche montre que les écarts de revenus entre les hommes et les femmes sont en moyenne de 9 %, dès la première année de leur diplomation et de 16 % après cinq ans.

Quelles sont les raisons qui expliquent que les femmes gagnent, encore aujourd’hui, un salaire moins élevé malgré toutes les mesures mises en place pour s’assurer d’une équité?

Enma Braham, directrice adjointe de l’Institut du Québec et coauteure de l'étude, a offert quelques pistes de réflexion en entrevue à Mario Dumont.

«Depuis 2010, on fait du sur place, c’est plus difficile de mettre le doigt exactement sur les causes de ces écarts, mais on en a identifié quelques-unes.»

1- Elles négocient moins leur salaire

«Ç’a été documenté les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes, qui s’explique notamment par le fait de ne pas se sentir légitime pour demander plus.»

2- Elles négocient plus leurs avantages sociaux

«Les femmes auraient peut-être tendance à négocier plus leurs conditions de travail comme la conciliation travail-famille et les avantages sociaux.»

3- Pénalisées pour exiger plus

«Des études récentes montrent que les femmes seraient pénalisées pour avoir demandé des salaires plus élevés. Elles vont accepter un salaire plus faible pour avoir des relations de travail plus harmonieuses.»

4- Travaillent moins chez les employeurs payants

«Les femmes travaillent moins souvent chez des employeurs qui payent le mieux au Québec. Pourquoi? Il y a un aspect de choix personnel. On choisit de travailler pour une entreprise qui va offrir une meilleure conciliation travail-famille, mais des salaires moins intéressants.»

5- Les employeurs payants n’offrent pas les conditions souhaitées

«Par ailleurs, ces employeurs [payants] n’arrivent peut-être pas à offrir les conditions, les horaires, l’atmosphère de travail qui attirent et retiennent les femmes sur le marché du travail.»