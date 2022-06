Aéroport de Sherbrooke : 26 recommandations dans un rapport «sévère»

Dans un rapport d’une vingtaine de pages, la vérificatrice générale de la ville de Sherbrooke, Andrée Cossette, présente 26 recommandations afin d’améliorer la gouvernance et la gestion de la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke.

La femme l’a dit elle-même, c’est un rapport sévère. Elle y dénonce les règles de gouvernance imprécises, les procès-verbaux incomplets, l’absence de politique d’achat, de planification stratégique, une gestion douteuse des allocations de dépenses et aussi un manque d’expertise flagrante du conseil d’administration.

Concernant le projet ULYS de desserte commerciale, ce projet de vols commerciaux pour les citoyens, les nombreux manquements ont d’ailleurs coûté cher à la ville, soit 500 000$.

La Corporation était admissible à une subvention d’un demi-million du gouvernement du Québec et tout ce qu’elle devait faire, c’était de transmettre des informations avant le 31 mars 2022. Ce qui n’a pas été fait.

La vérificatrice déplore que les projections financières pour le projet n’aient pas été mises à jour depuis 2019 et certaines soumissions datent même de 2017.

Mme Cossette est claire, il est impossible pour l’instant de connaître l’impact financier de certaines hypothèses et il serait périlleux de prendre des décisions basées sur les informations disponibles.

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke et nouvelle présidente de la Corporation, a promis de prendre action. Rappelons que le budget de fonctionnement de l’aéroport est de près de 1 million $ et que la ville de Sherbrooke contribue à plus de 50%, avec près de 580 000$.