Arruda n’a aucun remords : «j’ai fait ce que je pensais être le mieux»

Quelques mois après avoir conseillé le Québec face à l’une des plus grandes pandémies de son histoire, le docteur Horacio Arruda est encore satisfait du travail accompli alors qu’il était directeur de la Santé publique.

Même si les critiques étaient parfois durs à son endroit, le docteur Arruda croit que c’était normal que les citoyens posent des questions dans une démocratie comme celle du Québec.

«Je considère la chose tout à fait normale. J’ai fait ce que je pensais qui était le mieux avec mes équipes dans un contexte qui a évolué dans le temps parce que la science n’est plus au même endroit», dit le docteur Arruda au TVA Nouvelles.

Son nouveau mandat sera de s’occuper des habitudes de vie des Québécois, un sujet essentiel selon lui pour réduire plusieurs risques de maladie.

«Il y a d’autres maladies qui sont évitables comme les maladies chroniques avec lesquelles de saines habitudes de vie peut aider, on va travailler sur les changements climatiques, les environnements qui permettent aux gens de mieux vivre», dit-il.

L’apparition de maladies comme la variole du singe risquent de s’accentuer en raison du réchauffement planétaire.

«Avec les changements climatiques, on va avoir une migration des maladies qui étaient plus dans les zones plus tropicales qui vont monter vers le nord. Je pense que notre système écologique notamment avec plus de contact avec des animaux risque de voir surgir des pandémies plus souvent», explique le spécialiste.

