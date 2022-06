«Ça tire, ça tire, ça tire»: une résidente terrorisée par les fusillades répétées

Une citoyenne de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal, qui a été témoin de la fusillade survenue mercredi soir confie vivre dans l’insécurité devant la multiplication de ce genre d’événement.

«Ça ne finira jamais. J’ai tellement le goût de déménager parce que c’est de l’insécurité, c’est vraiment de l’insécurité», déclare-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

La femme, qui habite le quartier depuis quatre ans, raconte que «l’année passée, ça a vraiment brassé» et qu’un triple meurtre a eu lieu à deux coins de rue.

«Et aujourd’hui, le 8 juin, on est assis sur le perron, moi et ma mère, après le souper, et on est obligées de rentrer en dedans et de se cacher parce que ça tirait. Ça tire, ça tire, ça tire», ajoute la témoin.

«What the f*ck is going on?»

La résidente craint non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour ses voisins ou sa mère qui pourraient être victimes d’une de ces fusillades.

«Il y a des enfants qui se promènent en bicycle, moi-même je fais du vélo. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma mère, parce que la voiture qui visait l‘autre voiture, il y avait d’autres voitures en avant, ma mère venait d’arriver, donc ça aurait pu être ma mère qui aurait pu être tirée gratuitement», déplore-t-elle.

La femme n’en revient pas de cette montée de violence dans la métropole.

«C’est affreux. On est à Montréal, on n’est pas à New York», lance-t-elle.

«C’est ça la vie aujourd’hui, ici, à Montréal. Ce n’est pas trippant, ça fait peur», avoue la résidente de Rivière-des-Prairies.