Ces nouvelles qui font jaser chez vous

À Saguenay, l’amyotrophie spinale, une maladie rare, pourra être dépistée dès la naissance. Le ministre Christian Dubé en a fait l'annonce aujourd'hui. Les impacts de la maladie sont plus faibles lorsqu'elle est dépistée plus tôt.

À Sherbrooke, le collectif le duc de Sherbrooke a décidé d'envoyer des cintres au parti conservateur du Canada, car plusieurs craignent que le droit à l'avortement ne soit menacé.

À Québec, les banques alimentaires ont en plus en plus de mal à s'approvisionner en nourriture. Ce sont notamment les produits laitiers et les pains qui sont les plus rares.

À Sept-Îles, la SPCA Côte-Nord va pouvoir emménager dans une ancienne villa qui appartenait à un club de golf.

