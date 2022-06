La députée conservatrice d’Iberville, Claire Samson, estime que les élus d’arrière-ban, comme elle, ne se sont pas tués à l’ouvrage pendant la pandémie.

«Je pense que chaque règle a son exception, et je pense que madame Samson est justement cette exception», a réagi Thomas Mulcair après avoir écouté la députée conservatrice Claire Samson se qualifier de «plante verte» au sein de l’Assemblée nationale.

Simon Clark/Agence QMI

Samson a tenu à souligner jeudi que l’emploi de député est celui qui lui a demandé le moins d’effort au cours de sa vie.

«C’est clair que le travail d’un député gouvernemental qui n’est pas ministre souvent il est certain que ces gens peuvent se sentir inutiles», dit Marc-André Leclerc. «Souvent les députés de l’opposition surtout ceux qui maintiennent bien la rondelle devant les médias, on leur donne beaucoup de temps de glace, plus qu’un député d’arrière-ban du côté gouvernemental.»

M. Mulcair souligne que le travail d’un député se joue souvent en dehors de la Chambre des communes, c’est-à-dire, dans le comté et au sein du parti.

«C’est un travail très important dans notre société pour notre démocratie et ce n’est pas rémunéré de façon juste, ce n’est pas assez apprécié à Québec», dit M. Mulcair.