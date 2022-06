D’autres colonies touchées par la grippe aviaire

La souche de la grippe aviaire qui touche des oiseaux sauvages se propage rapidement un peu partout au Québec.

Les analyses confirment que la colonie de fous de Bassan de l'île Bonaventure à Percé est touchée par la grippe aviaire. Au total, plus de 250 carcasses ont été retrouvées dans les dernières semaines.

Le parc demeure ouvert, mais des mesures ont été prises afin de prévenir de possibles contaminations.

La souche d'influenza aviaire hautement pathogène se propage comme «une trainée de poudre» un peu partout au Québec chez les oiseaux sauvages.

Dans les dernières décennies, des vagues contaminations de grippe aviaire ont touché les oiseaux sauvages au pays, mais jamais de cette ampleur, selon le professeur titulaire et virologiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, Carl Gagnon.

«Ce n’est pas quelque chose de nouveau nécessairement pour nous au Canada, mais de cette ampleur-là, de cette sévérité-là oui. On n'a jamais vu ça. Donc, le virus que l’on a présentement se transmet comme une trainée de poudre. Il est extrêmement contagieux», explique l’expert.

Avec la situation actuelle, la vague de mortalité risque de se poursuivre.

«Faut penser que même dans les grands centres, on peut penser à la région de Montréal, on a des colonies de goélands dans les îles de Varennes, par exemple. Est-ce qu’on pourrait voir d’autres mortalités dans les prochaines semaines? Bien, certainement», ajoute M. Gagnon.

Certaines espèces sont davantage touchées que d’autres. Des experts constatent que de plus jeunes oiseaux succombent plus souvent au virus.

«Pour certaines populations ou certaines colonies, c’est surtout les jeunes oiseaux qui seront atteints ou affectés, parce qu’ils ont moins eu de pratique, ils ont moins été exposés. Donc, ce sont les jeunes, à ce moment-là, qui seront plus affectés. L’autre chose aussi à considérer, est-ce qu’il y a d’autres facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les oiseaux sont plus fragiles? Par exemple, est-ce qu’ils ont présentement d’autres infections», illustre le professeur titulaire et virologiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, Carl Gagnon.

Chez les oiseaux sauvages, le contrôle de l’influenza aviaire est difficile comme ils fréquentent souvent les mêmes habitats.

Le virus peut faire des ravages dans des élevages. Le respect des mesures de biosécurité est essentiel pour limiter la propagation.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs indique qu'il faut maintenant considérer que le virus de l'influenza aviaire «hautement pathogène» s'est répandu dans toutes les régions du Québec.

La grippe aviaire se transmet rarement et difficilement aux humains.