Début des préauditions de «La Voix» à Québec

Les préauditions de La Voix se sont ouvertes jeudi à Québec.

L’équipe de l’émission est à l’Hôtel Plaza Québec jusqu'à dimanche pour entendre les chanteurs de la région et ceux de l’Est-du-Québec.

«On ne cherche rien de particulier autre que le talent, la voix bien sûr et d’être touchés, parfois surpris», explique la juge, Marie-Ève Riverin.

Des dizaines de candidats se sont déplacés pour tenter d’impressionner les juges et avoir la chance de performer sur la scène devant les «coachs» Corneille, Marjo, Mario Pelchat et Marc Dupré, lors de la prochaine saison.

C’est le cas de Magnifique Shimwa, qui espère convaincre les juges qu’elle a sa place à l’émission. «Je plus excitée que nerveuse, parce que je me dis que ça fait longtemps que je rêve de faire ça et que le jour est arrivé.»

La gagnante de la dernière saison, Josiane Comeau, était présente, ainsi que Félix Lemelin, participant de la saison 2018, qui vient tout juste de sortir son premier album.

«C’est vraiment le fun, on ressent un petit peu le stress dans la salle», dit l’ancienne candidate.

Les préauditions de «La Voix» se poursuivent jusqu’au 12 juin, à l’Hôtel Plaza Québec.

