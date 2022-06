Écarts de revenus: les femmes gagnent toujours moins que les hommes

Les femmes gagnent moins que les hommes dès la fin de leurs études postsecondaires, selon une nouvelle étude, qui observe que les politiques publiques mises en place ne suffisent plus à corriger la situation.

L’étude publiée jeudi par l’Institut du Québec et le FutureSkills Research Lab de l'Université de Toronto révèle que les écarts de revenus entre les hommes et les femmes sont en moyenne de 9 %, dès la première année de leur diplomation et de 16 % après cinq ans.

Chez les diplômés les mieux payés, c’est-à-dire les 10 % dont les revenus sont le plus élevés, les écarts sont plus importants avec 13 % un an après l’obtention du diplôme, alors que la tendance atteint 19 % cinq ans plus tard.

«Bien que les jeunes femmes québécoises soient aujourd’hui plus nombreuses à décrocher un diplôme d’études postsecondaires que les hommes, elles demeurent toujours moins rémunérées qu’eux», a déploré Emna Braham, directrice adjointe de l’Institut du Québec.

Le constat établi démontre que les politiques publiques comme les lois sur l’équité salariale et les politiques familiales n’ont pas permis de réduire les écarts de revenus, selon les autrices de l’étude qui proposent des pistes d’action pour réduire les inégalités entre hommes et femmes.

Aux gouvernements, l’étude propose notamment de moderniser les politiques familiales en matière de conciliation travail-famille et d’adapter l’aide aux entreprises afin de mieux soutenir la fonction gestion des ressources humaines par des mesures d’inclusion et de diversité.

L’étude suggère aux entreprises de mettre en place des programmes d’accompagnement de carrière, et aux établissements d’enseignement de combler les écarts de numératie entre les hommes et les femmes en développant des méthodes d’apprentissage plus inclusives.