EN DIRECT | Une 106e journée de guerre en Ukraine

L'Ukraine réclame des armes d'artillerie occidentale «de longue portée» qui lui permettraient, selon elle, de reprendre rapidement Sievierodonetsk, ville de l'est où se joue, selon Kyïv, «le sort» du Donbass, priorité stratégique de Moscou.

Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des «batailles les plus difficiles» depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de la ville, selon le président Volodymyr Zelensky.

Voici toute l’actualité sur cette 106e journée de guerre en Ukraine.

6h45 | Près de 5 millions d'Ukrainiens enregistrés comme réfugiés en Europe

Près de 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés à travers l'Europe depuis l'invasion russe du 24 février, a indiqué jeudi le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU.

«La guerre en Ukraine a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacements de population humaine observées dans le monde», a souligné le HCR.

6h44 | «Jusqu'à 100 soldats ukrainiens tués et 500 blessés chaque jour»

«Jusqu'à 100 soldats ukrainiens" sont tués et "500 blessés chaque jour» dans les combats avec l'armée russe, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Le ministre a donné ces chiffres alors que la bataille continue à faire rage dans le Donbass (est), et notamment dans la région des localités de Sievierodonets et Lyssytchansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué le 1er juin que l'armée perdait entre 60 à 100 soldats par jour.

6h25 | Zelensky demande l'exclusion de la Russie de la FAO

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur fond d'accusations de Kyïv de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou.

«Il ne peut pas y avoir de discussion pour prolonger l'adhésion de la Russie à la FAO. Quelle y serait la place de la Russie si elle provoque la famine pour au moins 400 millions de personnes, voire plus d'un milliard?», a lancé M. Zelensky dans un discours en visioconférence lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE.

5h40 | L'invasion de l'Ukraine «nazie», point d'orgue de la réécriture du récit national par Poutine

La «dénazification» de l'Ukraine, motif invoqué par Moscou pour justifier son offensive militaire, s'inscrit dans la stratégie de réécriture de l'histoire engagée par Vladimir Poutine pour imposer un nouveau grand récit national, explique à l'AFP l'historien français Nicolas Werth.

Manuels d'histoire réécrits, passage sous silence de faits historiques jugés peu glorieux, lois mémorielles punitives : en dix ans, le pouvoir russe a considérablement resserré son emprise sur la «mémoire historique» du pays, relève ce spécialiste de l'Union soviétique à l'occasion de la sortie jeudi en France de son essai «Poutine, historien en chef».

5h36 | Manoeuvres russes en mer Baltique, en pleines tensions avec l'OTAN

Plusieurs dizaines de navires russes prenaient part jeudi à des exercices militaires en mer Baltique, sur fond de tensions croissantes autour de cette étendue stratégique où l'OTAN mène aussi des manoeuvres actuellement.

«Dans le cadre de cet exercice, des groupes navals tactiques de la Flotte de la Baltique ont quitté leurs bases et se sont déployés dans des zones spécifiques», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

3h49 | Isolée, la Russie commémore le tsar qui a ouvert son pays sur l'Europe

La Russie souligne l'anniversaire du tsar Pierre le Grand, qui oeuvra à rapprocher l'empire de l'Europe, un écho du passé qui détonne trois siècles plus tard, en pleine rupture entre Moscou et l'Occident à cause du conflit en Ukraine.

3h21 | L'Ukraine pourrait reprendre Sievierodonetsk «en 2, 3 jours» avec des armes occidentales de longue portée

L'Ukraine pourrait reprendre la ville-clé de Severodonetsk «en 2, 3 jours», dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentales «de longue portée», a estimé jeudi Sergueiï Gaïdaï, gouverneur de cette région de l'est de l'Ukraine.

1h22 | Le sort du Donbass repose sur la ville de Sievierodonetsk, selon Zelensky

Les soldats ukrainiens livrent à Sievierodonetsk l'une des «batailles les plus difficiles» depuis le début de la guerre pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est où, selon le président Volodymyr Zelensky, se joue «le sort» de la région du Donbass.

«Nous défendons nos positions, en infligeant des pertes importantes à l'ennemi. C'est une bataille très dure, très difficile, probablement une des plus difficiles de cette guerre», a affirmé le président ukrainien dans une vidéo diffusée mercredi soir.

0h19 | Washington veut s'assurer que ses systèmes d'artillerie Himars sont bien utilisés

Les États-Unis, qui ont annoncé l'envoi de quatre systèmes d'artillerie de précision Himars à l'Ukraine, veulent s'assurer que les soldats ukrainiens maitrisent bien leurs systèmes avant de leur en envoyer davantage, a indiqué le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

Le Himars est un système «sophistiqué», et «il faut certifier ces garçons, s'assurer qu'ils savent comment utiliser ces systèmes correctement», a déclaré le plus haut gradé américain dans l'avion le ramenant à Washington après une tournée en Europe.