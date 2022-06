Encore plus de tension dans la 2e saison de «Portrait-robot»

L’Unité des enquêtes de la série «Portrait-robot» a déménagé ses pénates dans une autre section de l’édifice, mais les amateurs du thriller policier de Club illico peuvent se rassurer: les nouveaux locaux demeurent vintages et glauques, comme figés dans le temps.

À quelques jours de la fin du tournage de la deuxième saison, l’Agence QMI a pu visiter le plateau et rencontrer les comédiens principaux ainsi que le réalisateur Alexis Durant-Brault.

Ce dernier, qui a voulu dès le départ faire un clin d’œil à la photographie et à l’ambiance du film «Seven», de David Fincher, parle d’une suite «encore plus tendue» cet automne sur la plateforme de Vidéotron.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il y a plus de tension et c’est plus surprenant encore, a dit Alexis Durand-Brault. C’est plus tordu dans les histoires, dans la façon qu’elles sont racontées et dans les habilités d’Ève. Elle a un petit côté sorcière qu’on a décidé d’exploiter encore plus.»

Ève, cette portraitiste judiciaire bipolaire dotée de talents particuliers, qui lui permettent de reconstituer le visage de criminels en travaillant auprès de victimes, est campée avec beaucoup de talent par Rachel Graton. On se rappelle qu’à la fin de la première saison, Ève apprenait que son fils William, disparu depuis cinq ans, était toujours vivant.

«Ève était chez elle en postpartum, un événement est survenu et elle a perdu William, mais ce n’est pas de la façon dont elle pensait», a mentionné la comédienne, rappelant qu’on a fortement suggéré aux téléspectateurs qu’Ève avait mis son fils en danger.

Joël Lemay / Agence QMI

Ève peut avoir oublié ce qui s’est passé en raison de sa santé mentale fragile et avoir conclu à un enlèvement. «Est-on capable de se définir autrement que par ce qu’on a vécu et par nos erreurs? Est-ce que tout ce qu’on a vécu guide la personne que l’on est? C’est vraiment une ligne importante pour tous les personnages cette saison», a souligné Rachel Graton.

Dans les 10 nouveaux épisodes, Ève se prend en main. «Elle cherche à voir clair et à avancer» malgré la culpabilité qui la ronge. Retrouvera-t-elle William et est-ce le père de l’enfant, James (Brett Donahue), ou les parents de ce dernier qui auraient arraché le petit à sa mère?

Pour sa part, Maryse Ferron (Sophie Lorain), la patronne de l’Unité, cherche qui l’a agressée. «Elle a été sauvagement battue dans le dernier épisode. Elle revient au travail pour élucider ce qui s’est passé», a indiqué son interprète.

Joël Lemay / Agence QMI

Rémy Girard est lui aussi heureux de retrouver Bernard «Molosse» Dupin, un enquêteur de la vieille école, adapte des méthodes expéditives et au franc-parler déconcertant. «Tout ce qu’il dit, ce n’est pas si vrai, Bernard joue un personnage bourru. Il va se passer des choses plus touchantes avec lui cette saison. Il a 70 ans et il n’a jamais dit je t’aime à quelqu’un. Il va peut-être découvrir l’amour finalement.»

Serait-ce avec Élektra avec qui Bernard a déjà eu des rapprochements? Encore là, on ne veut rien divulgâcher. «J’adore jouer Élektra! Elle fait maintenant partie intégrante de l’équipe et fait de la recherche», a révélé Kathleen Fortin, qui campe cette femme au rouge à lèvres et aux ongles colorés.

Joël Lemay / Agence QMI

Et Anto, lui, doit apprendre à vivre avec ses «démons», a dit celui qui lui prête ses traits, Adrien Belugou. «Anto développe une relation amoureuse avec un gars qui travaille dans les bureaux. C’est d’apprendre à aimer et à s’aimer lui-même avec ses démons, lui qui a tué Jon-E-Zee [Émile Schneider] pour défendre Ève et Bernard.»

Juliette Gosselin se trouvait sur le plateau, mercredi. Elle joue une vedette de la pop qui se fait attaquer à la fin d’un spectacle. «Elle n’est pas nécessairement heureuse dans cette vie d’excès, elle est seule et se méfie», a dit la comédienne, qui va jouer au théâtre pour la première fois de sa vie, en novembre prochain au TNM.

C'est cet automne que seront disponibles les épisodes de la deuxième saison de «Portrait-robot» sur Club illico.