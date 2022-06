Le géant de l’agroalimentaire IGA a décidé de changer de programme de fidélité, et n’acceptera plus la carte Air Miles au moment du passage en caisse.

«L’industrie se bat de plus en plus pour garder sa clientèle. On le sait bien els prix augmentent partout, alors les gens magasinent de plus en plus», a rapporté Sylvain Charlebois du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l’université Dalhousie, en ondes sur LCn dans l’émission «À vos affaires».

Depuis le début de la pandémie, 26% des Québécois ont changé l’endroit où ils allaient faire leur épicerie le plus souvent. Les raisons sont multiples, et cela peut être «parce qu’ils ont déménagé, parce qu’ils ont entendu un cas de COVID au magasin où ils allaient. Le marché est donc moins loyal», explique l’expert.

PC Optimum, le meilleur?

Le programme de fidélité PC Optimum n’a pas vraiment d’égal, et semble dominer le marché des programmes de fidélité. Selon M. Charlebois, c’est même la raison pour laquelle le groupe Loblaws Provigo à acheter le groupe Shoppers.

Afin de concurrencer ce programme et fidéliser ses clients, Sobeys, propriétaire des supermarchés IGA, devrait lancer son propre programme, à son image.

«Dans le cas de Sobeys, c’était Air Miles, mais ça n’était pas vraiment qu’à Sobeys. On utilise Air Miles pour beaucoup de choses, donc il n’y avait pas d’empreinte corporative», explique l’universitaire.

