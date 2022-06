La fermeture d’une ressource pour itinérants inquiète à Québec

La fermeture d’un organisme du quartier Saint-Roch qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance inquiète.

Incapable de trouver un nouvel espace où poursuivre ses activités, le Local centre-ville, situé au sous-sol de l’église Saint-Roch, doit fermer ses portes le 10 juin, à 20 h.

«Un mélange d’émotions, on vit de la tristesse, on vit de la colère, on vit de l’incompréhension encore», explique Olivier Gagné, travailleur de rue pour l’organisme.

Ouvert en décembre 2020, le Local est venu en aide à environ 450 personnes dans la dernière année. Les intervenants ne savent pas ce qu'il adviendra de leurs usagers.

«On est un petit peu le dernier rempart et la première porte d’accès pour certains. On est forcés de les renvoyer encore plus loin dans la marge sociale, donc c’est sûr qu’on a de l’inquiétude», poursuit M. Gagné.

La perte de cette ressource inquiète aussi Lauberivière, qui craint de voir son achalandage augmenter.

«On a déjà beaucoup de demandes, on a déjà beaucoup de pression. Des fois on refuse des gens faute de place. La fermeture du Local pour nous c’est dramatique dans ce sens qu’on va avoir encore plus de pression. À un seul organisme, on ne peut pas y arriver. À Québec ça prend plus de services», souligne Éric Boulay, le directeur général du refuge qui vient en aide aux sans-abri.

Des commerçants du secteur appréhendent déjà les répercussions.

«Il y a souvent des itinérants qui entrent dans le restaurant, qui font des dommages. Là il va y en avoir beaucoup plus, donc on va gérer ça comme on peut», dit Jannick Bouchard, employée d'un commerce.

De son côté, le CIUSSS de la Capitale-Nationale dit travailler à identifier un plan de transition en étroite collaboration avec l'organisme et ses partenaires.

