La pénurie de main-d'œuvre frappe également les restaurants de l'aéroport

La pénurie de main-d’œuvre touche aussi les restaurants de l’aéroport Montréal Pierre-Elliott-Trudeau. L’entreprise nord-américaine HMS Host tente de recruter de nouveaux employés en tenant un salon de l’emploi.

À la porte 25 de l’aéroport, deux membres de HMS Host tentent de persuader des passants à devenir employé pour leur groupe. Cette entreprise détient 17 restaurants dans l’aérogare. Le problème de recrutement est présent dans tous les aéroports où ils sont au Canada et aux États-Unis.

Depuis la pandémie, HMS Host a perdu beaucoup d’employés qui ont décidé de quitter la restauration. L’entreprise a dû fermer temporairement des restaurants et réduire les heures d’ouverture. À ce jour, seulement un de leurs restaurants est encore fermé.

Le St-Hubert, le Burger King et le Starbucks font partie de leurs propriétés. C’est près de 100 employés qui leur manquent pour opérer comme avant la pandémie. Ils ont besoin de caissiers, de serveurs, de plongeurs et de baristas.

Pour attirer de futurs employés, l’entreprise a augmenté de 15% tous les salaires. Dépendamment du poste, le taux horaire varie entre 16$ à 23$ par heure. Il y a aussi des avantages comme le stationnement gratuit, une réduction pour le transport en commun et des rabais pour les repas.

Dans la restauration, l’aéroport peut être moins attrayant pour les employés contrairement à ceux situés en plein centre-ville. «À l’aéroport, c’est la clientèle qui attire les gens. Ceux qui partent en voyage sont heureux et ça rend le travail plus agréable», explique Carlos Dos Santos de chez HMS Host.

«On voit beaucoup de gens voyager, partir et revenir tous les jours. On ne s’ennuie pas ici et on aime la salade de chou crémeuse», raconte une employée du restaurant St-Hubert à l’aéroport. HMS Host espère recevoir des demandes d'embauches sur leur site internet pour pourvoir leurs nombreux postes disponibles.