La rue Saint-Jacques à Sherbrooke sera repavée

La rue Saint-Jacques à Sherbrooke, une habituée du palmarès des pires routes en Estrie de CAA-Québec, sera finalement repavée cet été. Les résidents en sont ravis, malgré une crainte de devoir payer la moitié de la facture.

«Il n’est pas question qu’on paye ça! Ce n’est pas nous autres qui la brise la rue!», s’est exclamé Pierre Paquette.

Dans une lettre adressée aux résidents de la rue Saint-Jacques la semaine dernière, la Ville de Sherbrooke confirme que «des travaux d’urbanisation et de réfection de la rue Saint-Jacques (...) auront lieux cette année.»

Plus loin, elle indique: «Les frais associés à l’urbanisation sont alors partagés par la Ville (50%) et les propriétaires riverains (50 %) selon les modalités d’imposition usuelles.» La lettre explique que ce partage des coûts dans une rue localisée à l’intérieur du périmètre urbain a été voté par résolution en 2017 par le conseil municipal. Ce chantier est évalué à 2,25 millions de dollars.

Jean Dorais habite sur la rue Saint-Jacques depuis une vingtaine d’années: «Notre rue est devenue le raccourci entre l’autoroute 10 et le nouveau boulevard René Lévesque. C’est fou le trafic qu’il y a ici depuis quelques années. Et c’est seulement nous la trentaine de résidents qui allons se partager une facture de plus d’un million de dollars? Ça n’a aucun sens.»

Marjolaine Côté et son conjoint ont acheté une résidence au bout de la rue Saint-Jacques il y a trois ans: «Avoir su on n’aurait pas acheté. Un promoteur nous a dit qu’il y aura bientôt un autre nouveau développement où seront construits une quarantaine de duplex, et qui sera accessible via notre rue. Ces propriétaires-là vont utiliser la rue autant que nous mais ne partageront pas la facture, c’est complètement illogique.»

Seulement 17% refilé aux citoyens, a assuré la conseillère.

Questionnée à ce sujet par TVA Nouvelles, la conseillère municipale du district de Saint-Élie, Christelle Lefèvre a nuancé les chiffres: «Les résidents de la rue St-Jacques, ils sont 35, vont payer 50% des travaux permanents, c’est-à-dire les tuyaux dans le sol. Ils ne paieront pas pour l’asphalte, les trottoirs et la beauté de la rue. Ça équivaut donc à 17 % de l’enveloppe globale.»

«Je comprends que c’est quand même une somme importante dans ce contexte où le coût de la vie augmente, mais on ne leur demandera pas de payer tout ça demain matin. Ce sera étalé sur des dizaines d’années sur le compte de taxes. De plus, il est important de savoir que la facturation se fera au mètre linéaire de façade sur la rue», a-t-elle ajouté.

La Ville de Sherbrooke invite les propriétaires touchés à une séance d’information qui aura lieu le 16 juin à 18h au bureau d’arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. «Vous pouvez être certains qu’on va y être pour poser des questions et faire valoir notre point, ce n’est pas à nous à payer pour la réparation de la rue», a dit Monique Prévost, qui habite sur la rue Saint-Jacques.