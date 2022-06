La SPCA fait peau neuve à Sept-Îles

Après d’innombrables reports, la construction des nouvelles installations de la SPCA Côte-Nord à Sept-Îles a débuté. Le projet de cinq millions $ contribuera à améliorer le bien-être des employés et des animaux. Les locaux actuels étaient désuets et insalubres.

Une visite des lieux par TVA Nouvelles avec la directrice Daphnée Gwilliam a permis de constater la désuétude des locaux où des problèmes de moisissure se manifestent régulièrement.

«Chaque année, ça coule là, a témoigné Daphnée Gwilliam en pointant le plafond de son bureau qui porte les traces d’une fuite d’eau.

«Chaque année, on fait ‘’patcher’’. Mais ça coule quand même. En fait, ici, on a la saison des chutes. Au printemps, quand ça dégèle et ça fond, ça coule partout.»

Avec le temps, des algues se sont formées sur les dalles de béton du chenil. Et malgré une attention portée sur l’entretien ménager, de fortes odeurs persistent.

«Tout le monde qui entre dans la SPCA sent l’odeur de l’urine des chats. On n’est pas ventilé correctement ici», explique Dapnée Gwilliam.

Le démarrage des travaux de construction de la nouvelle SPCA il y a quelques jours est une bouffée d’air frais. Pour diverses raisons, le projet a été retardé à plusieurs reprises sur une période de 10 ans.

Le projet de cinq millions $ payé par la Ville de Sept-Îles vise à transformer le bâtiment d’un ancien club de golf. Les locaux administratifs et un lieu de quarantaines pour les chats et chiens y seront aménagés.

«Étant donné que nous avons un grand volume de passants, la contamination croisée est plus risquée. Donc, on va avoir un endroit pour mettre les animaux en quarantaine pour être sûr de ne pas contaminer nos animaux qui sont sains», précise Daphnée Gwilliam.

La majeure partie du projet consiste à construire un nouveau chenil. Les employés autant que les clients sont ravis de la mise en branle du projet.

«C'est moi qui reçois les clients. Les gens nous en parlent tous les jours, remarque une employée de la SPCA, Stéphanie Charest.

«Les gens sont conscients du besoin. Ça va faire du bien, on va être bien, les animaux aussi vont être bien dans nos nouveaux locaux.»

Spécialiste du comportement canin, Chris Owezarek abonde dans le même sens: «Il était réellement temps. Je sais que je vais avoir de la superficie supplémentaire, une salle d'évaluation pour pouvoir travailler avec les chiens.»

Un projet d'aménagement d'un parc muni d'équipement pour stimuler l'agilité des chiens est envisagé. «Ça va me permettre de stimuler la plupart de nos chiens et créer un lien de confiance et faciliter les adoptions.»

L’environnement de travail n’est pas des plus sain dans ces installations désuètes et insalubres. Et pourtant, la SPCA Côte-Nord ne connaît pas de problème de pénurie de main-d’œuvre.

«Malgré des salaires qui ne sont pas du tout à la hauteur, malgré des conditions qui ne pas du tout favorables, je réussis quand même à avoir une équipe très stable et très motivée. Je vais toucher du bois, explique Dapnée Gwilliam.

«Le travail d’équipe rallie l’équipe à la mission. Tout le monde croit à ce qu’on fait. On apporte beaucoup de changements, tout le monde met son grain de sel. C'est la clé de notre succès.»

À moins d’imprévus, le déménagement de la SPCA vers ses nouvelles installations aura lieu avant la fin de l’année.