Le fleuve comme autoroute pour le transport en commun?

Le maire de Repentigny souhaiterait voir sa ville reliée quotidiennement au Vieux-Port de Montréal via des navettes sur le fleuve Saint-Laurent.

Son administration projette de faire l’acquisition d’une marina dans l’est de la municipalité et d’en faire une destination nautique. Elle consulte actuellement les citoyens afin de voir comment ils envisagent cet aménagement, qui pourrait aller au-delà d’une simple deuxième marina pour la ville.

«On veut intégrer le fleuve dans notre réflexion avec la marina, c’est vraiment une réflexion qu’il va falloir qu’on ait en termes de mobilité et pas juste voir le fleuve pour ses attraits touristiques, patrimoniaux et son importance environnementale», a soutenu le maire Nicolas Dufour, lors d’un entretien téléphonique plus tôt cette semaine.

«Le fleuve Saint-Laurent a été une autoroute pendant 400 ans au début de la colonisation et on l’a complètement oublié et évacué», a souligné M. Dufour.

Et le maire voit grand.

«On serait disposés à avoir une navette fluviale qui pourrait facilement prendre des centaines de personnes par jour, a-t-il mentionné. Ça pourrait même aller jusqu’à Saint-Sulpice, ce qui pourrait aider à desservir des gens de L’Assomption.»

La marina

Pour l’idée d’une nouvelle marina, M. Dufour promet respect et prudence pour ce projet qui entraînerait inévitablement une présence accrue de bateaux dans le secteur.

«On ne veut pas débarquer-là en sauvages et nuire à la qualité de l’environnement, au contraire», a-t-il dit.

«Je pense qu’il y a une façon intelligente d’allier la protection des berges, la protection du fleuve tout en créant un intérêt touristique et économique. Ce n’est pas dichotomique avec la volonté de protéger l’environnement. Plus les citoyens auront accès au fleuve, plus il y aura une volonté de le protéger.»

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Navettes fluviales: Le maire Dufour dit avoir l’appui de la députée Rouleau

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, dit avoir récemment eu des discussions au sujet de l’expansion du service de navettes fluviales avec Chantal Rouleau, la députée de Pointe-aux-Trembles, grande défenseure de cette option pour le transport de personnes.

«Mme Rouleau [qui est aussi ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal] y croit énormément et elle nous [les maires le long du fleuve] a dit de «pousser» auprès de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour qu’elle évalue cette option comme mode de transport», a ajouté M. Dufour.

L’ARTM, que nous avons contactée, nous a indiqué qu’un réseau de navettes fluviales est toujours à l’étape de projet pilote en 2022.

Cinq liaisons se sont ajoutées cette année à celle qui reliait déjà Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port, avec des destinations telles que Boucherville, Longueuil, l’île Sainte-Hélène, l’île Charron et le parc de la Promenade-Bellerive situé dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve.

«Il est trop tôt pour se prononcer sur l’identification des futures liaisons comme sur le budget d’exploitation d’un tel réseau, nous a précisé par courriel Simon Charbonneau, du service des affaires publiques et relations médias à l’ARTM. Advenant une décision positive des partenaires impliqués. Les municipalités sont et seront consultées au cours de ce processus.»