Le maire de Lévis veut animer le Quai Paquet même en hiver

Déjà réputé pour sa place publique, sa fontaine d’eau et le spectacle Surface en été, le Quai Paquet à Lévis pourrait désormais attirer les foules en hiver aussi grâce à de nouvelles attractions.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, souhaite animer les lieux douze mois par année, a-t-il confié, jeudi, lors de l’annonce d’une subvention de 1,5 million $ du gouvernement Legault pour la relance du centre-ville lévisien, affecté lui aussi durant la pandémie.

La somme sera saupoudrée un peu partout dans le Vieux-Lévis (incluant le Quai Paquet), dans l’arrondissement Desjardins et celui des Chutes-de-la-Chaudière-Est. C’est la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, qui a confirmé l’aide financière à la Ville, lors d’un point de presse à la gare fluviale, à deux pas du Quai Paquet.

Photo Jean-Luc Lavallée

«Imaginez ici le site animé douze mois par année avec une patinoire, de l’éclairage, un immense sapin de Noël de 35-40 pieds. C’est ce qu’on veut faire, rendre le quai Paquet accessible à l’année. Ça va être un élément majeur dans notre stratégie», s’est enthousiasmé M. Lehouillier.

La demande du public est là, assure-t-il, malgré les rigueurs de l’hiver sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Les marcheurs sont déjà nombreux à arpenter le site l’hiver, durant les fins de semaine. La Ville espère que l’animation du secteur fera boule de neige et permettra aux commerçants du coin de renflouer leurs coffres.

Photo Jean-Luc Lavallée

Le maire imagine aussi des spectacles de patinage artistique sur la future patinoire et promet que l’animation du site ne sera pas éphémère, pour un seul hiver.

«Ça va être récurrent. L’aide financière va nous permettre de démarrer (le projet). Nous, on achète le système mais après, on va le réutiliser à chaque année. Il est là pour rester ». La subvention permettra aussi de créer des « parcours animés, ludiques et d’arts urbains» à différents endroits à Lévis.

Navette fluviale

L’aide financière gouvernementale sera également utilisée pour l’aménagement d’une navette fluviale et des excursions nautiques dans le secteur de la Traverse. La Ville dit travailler actuellement avec le groupe AML, qui vient d’annoncer une navette fluviale touristique quotidienne entre le Vieux-Québec et la Côte-de-Beaupré.

Photo Jean-Luc Lavallée

La Ville de Lévis espère faire partie de ce circuit. « L’objectif, ça serait de créer un magnifique triangle avec Lévis, Québec, l’Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Il y a un projet qui est en discussions actuellement pour relier plusieurs pôles intéressants et créer un momentum », a affirmé le maire.

Aide aux commerçants

Enfin, une partie de l’enveloppe de 1,5 M$ servira aussi à attirer de nouveaux commerçants au centre-ville ou à subventionner des frais de loyer ou d’agrandissement d’un espace commercial.

La Ville de Lévis, bonifiera cette aide avec une somme annuelle de 425 000 $ afin de permettre aux commerçants des autres secteurs traditionnels d’en profiter (Vieux-Lauzon, Vieux-Saint-Romuald, Vieux-Charny et Village Saint-Nicolas).